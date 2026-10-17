Nawet 39 tys. zł od pracodawcy na zakończenie kariery. Wielu Polaków nie wie, że od 2026 roku obowiązują nowe zasady
Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza wyłącznie ostatnią wypłatę i rozpoczęcie pobierania świadczenia z ZUS. Niektórzy pracownicy mogą otrzymać od swojego pracodawcy dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy, które zapewniają określonej grupie zawodowej odprawę sięgającą równowartości sześciu miesięcznych wynagrodzeń. Przy odpowiednio wysokiej pensji jednorazowy przelew może wynieść 39 tys. zł, a nawet więcej. Jest jednak warunek, którego niespełnienie może oznaczać znacznie niższą wypłatę.
Duże pieniądze przed emeryturą. Przepisy zmieniły się w styczniu
Zakończenie wieloletniej pracy zawodowej wiąże się z istotnymi zmianami finansowymi. Wiele osób koncentruje się przede wszystkim na wysokości przyszłej emerytury, zapominając o pieniądzach, które mogą przysługiwać im jeszcze od dotychczasowego pracodawcy.
Chodzi o odprawę emerytalną.
To jednorazowe świadczenie wypłacane w związku z zakończeniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę.
W przypadku większości zatrudnionych minimalna odprawa przewidziana w Kodeksie pracy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu.
Istnieją jednak zawody, dla których ustawodawca przewidział korzystniejsze rozwiązania.
Od początku 2026 roku znacznie wyższe odprawy przysługują nauczycielom spełniającym warunki określone w Karcie Nauczyciela.
Sześciokrotność wynagrodzenia. Tyle mogą dostać nauczyciele
Nowe zasady różnicują wysokość odprawy w zależności od długości zatrudnienia.
Największe świadczenie przysługuje osobom, które mogą wykazać co najmniej 20-letni staż pracy uwzględniany przy ustalaniu tego uprawnienia.
W ich przypadku odprawa odpowiada sześciu miesięcznym wynagrodzeniom.
Osoby z krótszym stażem również mogą otrzymać pieniądze, ale kwoty będą niższe.
Zgodnie z art. 87 Karty Nauczyciela obowiązują następujące progi:
- Po co najmniej 10 latach pracy – odprawa w wysokości dwóch miesięcznych wynagrodzeń.
- Po co najmniej 15 latach pracy – odprawa w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń.
- Po co najmniej 20 latach pracy – odprawa w wysokości sześciu miesięcznych wynagrodzeń.
Różnice są znaczące, szczególnie w przypadku osób znajdujących się tuż przed osiągnięciem kolejnego progu stażowego.
Nawet 39 tys. zł jednorazowo. Konkretne wyliczenia
Wysokość odprawy zależy od indywidualnego wynagrodzenia nauczyciela, dlatego nie każdy otrzyma identyczną sumę.
Jeżeli miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę naliczenia świadczenia wynosi 6500 zł, nauczyciel z wymaganym 20-letnim stażem może liczyć na 39 000 zł.
Przy podstawie wynoszącej 6000 zł będzie to 36 000 zł.
Z kolei przy kwocie 7500 zł odprawa wzrośnie do 45 000 zł.
Dla porównania:
|Podstawa miesięczna
|Odprawa po 15 latach
|Odprawa po 20 latach
|5000 zł
|15 000 zł
|30 000 zł
|6000 zł
|18 000 zł
|36 000 zł
|6500 zł
|19 500 zł
|39 000 zł
|7500 zł
|22 500 zł
|45 000 zł
Są to przykładowe kwoty wynikające z przemnożenia podstawy wynagrodzenia przez odpowiednią liczbę miesięcy.
Ostateczne wyliczenie należy do pracodawcy i musi uwzględniać zasady określone w przepisach.
Jeden rok może oznaczać różnicę kilkunastu tysięcy złotych
Szczególną uwagę na nowe regulacje powinny zwrócić osoby zbliżające się do 20 lat stażu pracy.
Przekroczenie tego progu oznacza bowiem wzrost odprawy z trzech do sześciu miesięcznych wynagrodzeń.
Przy podstawie wynoszącej 6500 zł różnica sięga 19 500 zł.
Dlatego przed zakończeniem zatrudnienia warto dokładnie ustalić, jakie okresy pracy zostały zaliczone do stażu.
Nie trzeba przy tym przepracować całej kariery w jednej szkole.
Znaczenie mogą mieć również wcześniejsze okresy zatrudnienia, które zgodnie z przepisami podlegają uwzględnieniu.
Jeżeli nauczyciel pracował wcześniej w innych placówkach lub u innych pracodawców, powinien upewnić się, że dokumentacja dotycząca tych okresów jest kompletna.
Brak świadectwa pracy albo nieprawidłowo ustalony staż może wpłynąć na wysokość świadczenia.
Pieniądze bez osobnego wniosku. Pracodawca ma obowiązek wypłaty
Odprawa emerytalna nie jest uzależniona od dobrej woli dyrektora szkoły.
Jeżeli pracownik spełnia ustawowe wymagania, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu należne świadczenie.
Nie trzeba składać odrębnego wniosku o przyznanie odprawy.
Warto jednak pamiętać, że jej wypłata jest związana z zakończeniem zatrudnienia.
Samo uzyskanie prawa do emerytury lub osiągnięcie odpowiedniego wieku nie powoduje jeszcze obowiązku przekazania pieniędzy.
Nauczyciel, który nadal pozostaje zatrudniony, nie otrzyma odprawy wyłącznie dlatego, że osiągnął wiek emerytalny.
Istotne jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.
Nie każdy emeryt otrzyma sześć pensji
Wysokość odprawy przewidziana w Karcie Nauczyciela nie obowiązuje automatycznie wszystkich pracowników w Polsce.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy podstawowa gwarancja ustawowa wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Wyższe świadczenia mogą wynikać z odrębnych ustaw, układów zbiorowych pracy lub regulacji obowiązujących u konkretnego pracodawcy.
Dlatego informacje o odprawach sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych nie oznaczają powszechnej podwyżki dla wszystkich osób przechodzących na emeryturę.
W omawianym przypadku chodzi przede wszystkim o nauczycieli objętych przepisami Karty Nauczyciela.
ZUS nie wypłaci tych pieniędzy. Trzeba znać różnicę
Choć odprawa jest związana z przejściem na emeryturę, nie należy mylić jej ze świadczeniem emerytalnym.
Emeryturę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Odprawa jest natomiast finansowana przez pracodawcę i przysługuje w związku z zakończeniem stosunku pracy.
Nie zwiększa ona automatycznie comiesięcznej emerytury.
Nie jest również świadczeniem wypłacanym wielokrotnie przy kolejnych zmianach zatrudnienia.
Prawo do odprawy emerytalnej ma charakter jednorazowy.
Warto sprawdzić dokumenty przed odejściem z pracy
Osoby planujące zakończenie kariery zawodowej w 2026 roku powinny wcześniej zweryfikować swój staż pracy i sposób naliczania odprawy.
Szczególnie ważne jest to w przypadku nauczycieli, którym do osiągnięcia 15 lub 20 lat stażu brakuje niewiele czasu.
Prawidłowe ustalenie okresów zatrudnienia może przesądzić o wysokości jednorazowego świadczenia.
Jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące wyliczeń, warto zwrócić się do działu kadr o szczegółowe zestawienie uwzględnionych okresów pracy i podstawy wynagrodzenia.
Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele z co najmniej 20-letnim stażem mogą otrzymać sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dla części osób oznacza to przelew sięgający 39 tys. zł lub więcej. Najważniejsze jest jednak spełnienie ustawowych warunków i prawidłowe ustalenie stażu pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.