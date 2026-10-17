Czy 18 października jest niedziela handlowa? Sprawdź, czy zrobisz zakupy
W niedzielę, 18 października 2026 roku, w całej Polsce będzie obowiązywał zakaz handlu. Oznacza to, że większość sklepów sieci Lidl i Biedronka pozostanie zamknięta, podobnie jak wiele punktów sprzedaży w galeriach handlowych. Osoby planujące większe zakupy powinny zrobić je jeszcze w sobotę. Nie wszystkie placówki będą jednak nieczynne. Przepisy przewidują wyjątki, dzięki którym także w niedzielę będzie można kupić najpotrzebniejsze produkty.
Październik nie przyniesie ani jednej niedzieli handlowej. Dla klientów przyzwyczajonych do weekendowych zakupów oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania wizyty w supermarkecie lub centrum handlowym.
Najbliższa niedziela, 18 października, jest objęta ustawowym zakazem handlu. Duże sieci sklepów spożywczych nie będą więc prowadziły standardowej sprzedaży, a wiele galerii ograniczy działalność.
Co ważne, na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać aż do grudnia. W 2026 roku pozostały jeszcze trzy takie niedziele, przypadające bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem.
Czy 18 października jest niedziela handlowa?
Nie. Niedziela 18 października 2026 roku nie jest niedzielą handlową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami większość placówek handlowych nie może tego dnia prowadzić zwykłej sprzedaży z udziałem pracowników.
Zakaz obejmuje między innymi supermarkety, dyskonty, hipermarkety, popularne sklepy odzieżowe oraz wiele punktów działających w centrach handlowych.
W praktyce oznacza to, że osoby planujące większe zakupy spożywcze lub odzieżowe powinny wybrać się do sklepów w sobotę, 17 października.
Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia wszystkich miejsc, w których można kupić żywność, napoje czy podstawowe artykuły codziennego użytku.
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje bowiem określone wyjątki.
Galerie handlowe 18 października. Czy będzie można zrobić zakupy?
Niedzielny zakaz handlu obejmuje również większość sklepów działających w galeriach i centrach handlowych.
Oznacza to, że 18 października zamknięte będą między innymi liczne sklepy odzieżowe, obuwnicze, elektroniczne i wyposażenia wnętrz.
Nie należy jednak zakładać, że całe centrum handlowe musi być nieczynne.
W galeriach mogą działać punkty gastronomiczne, kina i niektóre lokale usługowe, ponieważ ich działalność nie jest tożsama ze zwykłym handlem objętym zakazem.
Przed wyjazdem warto sprawdzić informacje konkretnego centrum handlowego. Godziny funkcjonowania restauracji, kawiarni i punktów rozrywkowych mogą różnić się od standardowych godzin otwarcia sklepów.
Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę 18 października?
Choć większość dużych sklepów pozostanie zamknięta, przepisy dopuszczają prowadzenie działalności handlowej w określonych przypadkach.
Zakupy mogą być możliwe między innymi w sklepach prowadzonych osobiście przez właściciela, na stacjach paliw, w aptekach, kwiaciarniach oraz niektórych punktach handlowych związanych z obsługą podróżnych.
Otwarte mogą być również wybrane sklepy osiedlowe i franczyzowe np. Żabka, jeśli spełniają warunki ustawowych wyjątków.
Ważne jest jednak to, że sama przynależność placówki do znanej sieci nie gwarantuje jej otwarcia. Każdy punkt musi działać zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu w niedziele.
Dlatego przed wyjściem do sklepu najlepiej zweryfikować jego rzeczywiste godziny pracy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.