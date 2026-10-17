Pendolino za jedyne 10 złotych! PKP Intercity odpala wielką promocję juz za 3 dni
Pasażerowie po 60. roku życia mogą zjechać Polskę wzdłuż i wszerz za ułamek standardowej ceny biletu. Narodowy przewoźnik kolejowy przygotował z okazji Światowego Dnia Seniora bezprecedensową akcję promocyjną: przejazdy wszystkimi składami w 2. klasie w tym superszybkimi pociągami Express InterCity Premium (Pendolino) kosztują zaledwie 10 złotych. Sprawdź, jakie zasady obowiązują podróżnych i dlaczego legitymacja emeryta nie jest wcale potrzebna!
Druga klasa bez limitu kilometrów. Pendolino, EIC i TLK za jedną monetę
Z okazji przypadającego 20 października Światowego Dnia Seniora spółka PKP Intercity przygotowała dla dojrzałych pasażerów wyjątkową ofertę taryfową pod hasłem „Podróż za Dychę dla Seniora”. W ramach tej akcji bilet na bezpośredni przejazd relacji krajowej kosztuje symboliczną kwotę 10 złotych, niezależnie od odległości dzielącej stację początkową od końcowej. Oznacza to, że za równowartość drobnej przekąski można pokonać trasę z wybrzeża w Tatry.
Co szczególnie istotne, akcja nie ogranicza się do najwolniejszych składów. Promocyjna taryfa obejmuje wszystkie kategorie pociągów obsługiwanych przez PKP Intercity w klasie 2: Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz prestiżowe Express InterCity Premium (EIP), czyli popularne pociągi Pendolino. Pasażerowie planujący podróż nocną w wagonach sypialnych lub z miejscami do leżenia (kuszetkach) również mogą skorzystać z tańszego przejazdu, jednak w ich przypadku bilet promocyjny za 10 zł wymaga dokupienia standardowej rezerwacji na konkretne łóżko.
Wystarczy ukończone 60 lat. Emerytura ani legitymacja nie są wymagane
Regulamin oferty wprowadza niezwykle przejrzyste kryterium dostępności: zniżka przysługuje każdemu pasażerowi, który najpóźniej w dniu wyjazdu, czyli 20 października 2026 roku, kończy 60 lat. Przewoźnik całkowicie zrezygnował z wymogu posiadania legitymacji emeryta-rencisty. Oznacza to, że z preferencyjnych stawek mogą skorzystać również osoby wciąż aktywne zawodowo, które nie pobierają żadnych świadczeń z ZUS.
Podczas sprawdzania biletów w pociągu konduktorowi należy okazać ważny bilet promocyjny oraz dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzający datę urodzenia lub numer PESEL. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, cyfrowy dowód w aplikacji mObywatel, karta pobytu czy książeczka żeglarska. Dodatkowo osoby podróżujące z rodziną mogą łączyć „Podróż za Dychę” z innymi ofertami przewoźnika, takimi jak Duża Rodzina, Bilet Rodzinny czy taryfa Taniej z Bliskimi.
Ścisłe terminy i ograniczona pula miejsc. Kto pierwszy, ten lepszy
Warto pamiętać o specyfice organizacyjnej tej kolejowej okazji. Promocyjna podróż musi rozpocząć się dokładnie 20 października. Co niezwykle istotne, przewoźnik zastrzegł, że zakupu biletu za 10 zł nie można odłożyć na dzień wyjazdu – okienko sprzedażowe w kasach, biletomatach oraz w serwisie e-IC i aplikacji mobilnej zostało zamknięte 15 października 2026 roku.
Podobnie jak przy innych promocjach dynamicznych narodowego przewoźnika, liczba biletów w puli za 10 zł była ściśle ograniczona pojemnością składów. Osoby, które zaplanowały wyjazd ze stosownym wyprzedzeniem, zyskały możliwość komfortowej, taniej podróży na dowolnej trasie kolejowej w kraju.
Najważniejsze zasady promocji „Podróż za Dychę dla Seniora”
Zobacz zestawienie kluczowych warunków wyjątkowej akcji PKP Intercity:
- Przejazd za 10 zł w całej Polsce – jednorazowy bilet na dowolną trasę krajową bez przesiadek.
- Wszystkie kategorie pociągów – promocja obowiązuje w 2. klasie składów TLK, IC, EIC oraz Pendolino (EIP).
- Kryterium ukończenia 60 lat – oferta dla każdego, kto ma 60 lat (brak wymogu posiadania legitymacji emeryta).
- Potwierdzenie wieku dokumentem – wystarczy dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub aplikacja mObywatel.
- Brak zakupu w dniu wyjazdu – sprzedaż prowadzona była w określonym limicie biletów do 15 października.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.