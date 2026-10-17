Pendolino za jedyne 10 złotych! PKP Intercity odpala wielką promocję juz za 3 dni

17 października 2026 18:53 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie po 60. roku życia mogą zjechać Polskę wzdłuż i wszerz za ułamek standardowej ceny biletu. Narodowy przewoźnik kolejowy przygotował z okazji Światowego Dnia Seniora bezprecedensową akcję promocyjną: przejazdy wszystkimi składami w 2. klasie w tym superszybkimi pociągami Express InterCity Premium (Pendolino) kosztują zaledwie 10 złotych. Sprawdź, jakie zasady obowiązują podróżnych i dlaczego legitymacja emeryta nie jest wcale potrzebna!

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

pociąg Pendolino
Pendolino. Fot. Travelarz / Wikipedia

Druga klasa bez limitu kilometrów. Pendolino, EIC i TLK za jedną monetę

Z okazji przypadającego 20 października Światowego Dnia Seniora spółka PKP Intercity przygotowała dla dojrzałych pasażerów wyjątkową ofertę taryfową pod hasłem „Podróż za Dychę dla Seniora”. W ramach tej akcji bilet na bezpośredni przejazd relacji krajowej kosztuje symboliczną kwotę 10 złotych, niezależnie od odległości dzielącej stację początkową od końcowej. Oznacza to, że za równowartość drobnej przekąski można pokonać trasę z wybrzeża w Tatry.

Zobacz również:

Co szczególnie istotne, akcja nie ogranicza się do najwolniejszych składów. Promocyjna taryfa obejmuje wszystkie kategorie pociągów obsługiwanych przez PKP Intercity w klasie 2: Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz prestiżowe Express InterCity Premium (EIP), czyli popularne pociągi Pendolino. Pasażerowie planujący podróż nocną w wagonach sypialnych lub z miejscami do leżenia (kuszetkach) również mogą skorzystać z tańszego przejazdu, jednak w ich przypadku bilet promocyjny za 10 zł wymaga dokupienia standardowej rezerwacji na konkretne łóżko.

Wystarczy ukończone 60 lat. Emerytura ani legitymacja nie są wymagane

Regulamin oferty wprowadza niezwykle przejrzyste kryterium dostępności: zniżka przysługuje każdemu pasażerowi, który najpóźniej w dniu wyjazdu, czyli 20 października 2026 roku, kończy 60 lat. Przewoźnik całkowicie zrezygnował z wymogu posiadania legitymacji emeryta-rencisty. Oznacza to, że z preferencyjnych stawek mogą skorzystać również osoby wciąż aktywne zawodowo, które nie pobierają żadnych świadczeń z ZUS.

Podczas sprawdzania biletów w pociągu konduktorowi należy okazać ważny bilet promocyjny oraz dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzający datę urodzenia lub numer PESEL. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, cyfrowy dowód w aplikacji mObywatel, karta pobytu czy książeczka żeglarska. Dodatkowo osoby podróżujące z rodziną mogą łączyć „Podróż za Dychę” z innymi ofertami przewoźnika, takimi jak Duża Rodzina, Bilet Rodzinny czy taryfa Taniej z Bliskimi.

Ścisłe terminy i ograniczona pula miejsc. Kto pierwszy, ten lepszy

Warto pamiętać o specyfice organizacyjnej tej kolejowej okazji. Promocyjna podróż musi rozpocząć się dokładnie 20 października. Co niezwykle istotne, przewoźnik zastrzegł, że zakupu biletu za 10 zł nie można odłożyć na dzień wyjazdu – okienko sprzedażowe w kasach, biletomatach oraz w serwisie e-IC i aplikacji mobilnej zostało zamknięte 15 października 2026 roku.

Podobnie jak przy innych promocjach dynamicznych narodowego przewoźnika, liczba biletów w puli za 10 zł była ściśle ograniczona pojemnością składów. Osoby, które zaplanowały wyjazd ze stosownym wyprzedzeniem, zyskały możliwość komfortowej, taniej podróży na dowolnej trasie kolejowej w kraju.

Zobacz również:

Najważniejsze zasady promocji „Podróż za Dychę dla Seniora”

Zobacz zestawienie kluczowych warunków wyjątkowej akcji PKP Intercity:

  • Przejazd za 10 zł w całej Polsce – jednorazowy bilet na dowolną trasę krajową bez przesiadek.
  • Wszystkie kategorie pociągów – promocja obowiązuje w 2. klasie składów TLK, IC, EIC oraz Pendolino (EIP).
  • Kryterium ukończenia 60 lat – oferta dla każdego, kto ma 60 lat (brak wymogu posiadania legitymacji emeryta).
  • Potwierdzenie wieku dokumentem – wystarczy dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub aplikacja mObywatel.
  • Brak zakupu w dniu wyjazdu – sprzedaż prowadzona była w określonym limicie biletów do 15 października.

 

Źródło: forsal

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna