Historyczny debiut polskiego giganta w Warszawie. Dino otwiera się na stolicę. Klienci odliczają minuty do otwarcia bram
Nadszedł moment, na który czekały tysiące warszawiaków spragnionych zakupowych okazji. Już jutro o świcie handlowa mapa stolicy ulegnie nieodwracalnej zmianie. Polska sieć Dino, która do tej pory omijała ścisłe centrum Warszawy, wchodzi do gry z ogromnym impetem. Pierwszy sklep na Pradze-Północ otwiera swoje podwoje, a mieszkańcy szykują się na prawdziwy szturm na sklepowe półki. Wszyscy liczą na jedno: spektakularne promocje, z których słynie sieć podczas swoich premier.
Zegar tyka nieubłaganie. Już 20 stycznia 2026 roku, punktualnie o godzinie 6:00 rano, przy ulicy Kijowskiej 1 nastąpi wielkie otwarcie. To przełomowa chwila – pierwszy market tej marki nie tylko w tej dzielnicy, ale w całej Warszawie, zaczyna walkę o klienta. Sieć tradycyjnie przygotowuje na takie okazje specjalne oferty cenowe, co zwiastuje, że od samego rana w alejkach sklepowych może być gorąco.
Walka o towar bez samochodu. Kierowcy w trudnej sytuacji
Choć lokalizacja na rogu ulicy Targowej wydaje się idealna dla pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej, zmotoryzowani łowcy promocji muszą przygotować się na ciężką przeprawę. Nowy market, w przeciwieństwie do standardów znanych z innych miast, nie posiada własnego parkingu.
To dramatyczna wiadomość dla tych, którzy planowali wywieźć ze sklepu pełne wózki zakupów. Klienci będą zmuszeni do krążenia po okolicy i korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym ze strefy płatnego parkowania. Brak dedykowanych miejsc dla aut to cena, jaką sieć płaci za wejście w gęstą zabudowę Pragi.
Ofensywa dopiero się rozkręca. Kolejne dzielnice na celowniku
Jutrzejsze otwarcie to zaledwie początek ekspansji. Dino nie zamierza poprzestać na Pradze i już szykuje kolejne uderzenia. Analitycy rynku są pewni – sieć konsekwentnie realizuje plan podboju stolicy, wybierając miejsca o dużym zagęszczeniu mieszkańców.
Już w lutym na zakupy ruszą mieszkańcy Wilanowa, a w kolejce czeka także Wesoła. Polska sieć rośnie w siłę, notując w 2025 roku blisko 15-procentowy wzrost przychodów, co tylko potwierdza, że apetyt na nowe lokalizacje jest ogromny.
Kiedy na zakupy? Zapisz te godziny
Dla tych, którzy planują wizytę w nowym punkcie przy ulicy Kijowskiej, kluczowa jest znajomość godzin funkcjonowania sklepu:
- Poniedziałek – sobota: Sklep czynny od 6:00 do 22:00.
- Niedziela handlowa: Zakupy zrobimy od 8:30 do 20:00.
