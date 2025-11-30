Historyczny moment na Mokotowie. Tramwaj wrócił na Rakowiecką po prawie 60 latach. Pierwsze przejazdy zakończone sukcesem

Na warszawskim Mokotowie wydarzyło się coś, czego nie widziano tu od dziesięcioleci. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o pierwszym technicznym przejeździe tramwaju na nowo budowanym odcinku trasy między Puławską a al. Niepodległości. To jednak nie wszystko – był to także pierwszy przejazd tramwaju ulicą Rakowiecką od blisko 60 lat.

Trasa, która przez lata istniała tylko na planach i w koncepcjach przekształceń komunikacyjnych, w końcu staje się rzeczywistością.

Testy techniczne zakończone sukcesem

Jak przekazał Trzaskowski, jazdy testowe na całym nowym odcinku przebiegły bez żadnych zastrzeżeń. To oznacza, że infrastruktura, sieć trakcyjna oraz układ torowy spełniają wszystkie wymagania do rozpoczęcia regularnego, pasażerskiego ruchu.

Władze miasta potwierdzają: jeszcze w grudniu nowa trasa ma zostać udostępniona pasażerom.

To ważny element układu komunikacyjnego tej części Warszawy – pozwoli odciążyć zatłoczoną Puławską, ułatwi dojazd do metra i przyspieszy podróże w kierunku centrum.

Powrót tramwajów na Rakowiecką po blisko sześciu dekadach

Ostatni tramwaj kursował ulicą Rakowiecką w latach 60. ubiegłego wieku. Likwidacja torowiska była wtedy częścią reorganizacji ruchu, która – z perspektywy czasu – okazała się niekorzystna dla mieszkańców. Teraz linia wraca w zupełnie nowej formie, w pełni zmodernizowana i dostosowana do współczesnych standardów.

Nowy odcinek umożliwi:

– szybsze podróże z Mokotowa do Śródmieścia,
– lepsze połączenie z linią metra M1,
– odciążenie autobusów z najbardziej zatłoczonych linii,
– poprawę mobilności w jednym z największych stołecznych osiedli.

Nowe torowisko to część większego planu

Trasa Puławska – al. Niepodległości – Rakowiecka to fragment dużego programu rozwoju komunikacji tramwajowej w Warszawie. Miasto równolegle realizuje m.in.:

– tramwaj na Wilanów,
– trasę na Zieloną Białołękę,
– modernizacje torowisk w centrum,
– przygotowania do kolejnych projektów, w tym linii na Gocław.

Stolica stawia na transport szynowy jako najszybszy, najbardziej ekologiczny i odporny na korki.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, nową trasą pojedziemy już przed świętami. To oznacza:

– krótszy czas dojazdów,
– nowe możliwości przesiadek,
– większą punktualność w tej części miasta,
– poprawę komunikacji nocnej i dziennej.

To jedna z najważniejszych zmian w sieci tramwajowej Warszawy w ostatnich latach.

