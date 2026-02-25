Historyczny przełom! Polacy pakują walizki i wyjeżdżają ze Szwecji. Znamy oficjalne dane.

25 lutego 2026 15:04 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Historyczny zwrot w statystykach migracyjnych północy Europy. Jak wynika z najnowszych danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego (SCB), rok 2025 przyniósł ujemne saldo migracji dla obywateli Polski. Po raz pierwszy od momentu wejścia Polski do UE, liczba Polaków wyjeżdżających ze Szwecji przewyższyła liczbę tych, którzy zdecydowali się tam zamieszkać.

Statystyki, które zaskoczyły Sztokholm

Według raportu SCB opublikowanego w lutym 2026 r., w ubiegłym roku Szwecję opuściło o kilkanaście procent więcej Polaków niż w roku poprzednim. Jednocześnie liczba nowych imigrantów z Polski spadła do poziomów najniższych od lat 90. XX wieku. To zjawisko sprawia, że Polska przestała być głównym „dostawcą” wykwalifikowanej siły roboczej dla szwedzkiej gospodarki.

Dlaczego Polacy wracają? Tabela przyczyn 2026

Analitycy wskazują na kilka kluczowych czynników, które sprawiły, że Szwecja przestała być atrakcyjnym kierunkiem dla naszych rodaków:

Czynnik Sytuacja w Szwecji Perspektywa polska
Koszty życia Wysoka inflacja i drogie mieszkania Wzrost płac realnych w kraju
Bezpieczeństwo Wzrost przestępczości gangów Polska postrzegana jako bezpieczna oaza
Rynek pracy Stagnacja w budownictwie Popyt na specjalistów (IT, inżynieria)
Kurs waluty Słaba korona szwedzka (SEK) Silny złoty (PLN)

Bezpieczeństwo i jakość życia, nowa hierarchia wartości

Artykuł podkreśla, że obok kwestii ekonomicznych, kluczową rolę odgrywa poczucie bezpieczeństwa. Polacy mieszkający w Szwecji coraz częściej wymieniają eskalację przemocy gangów w dużych miastach (Sztokholm, Malmö) jako powód powrotu do ojczyzny. W 2026 roku Polska jest postrzegana przez emigrantów jako kraj oferujący znacznie wyższy poziom spokoju publicznego przy coraz bardziej zbliżonym standardzie życia.

Co to oznacza dla Szwecji i Polski?

Trend ten ma dalekosiężne skutki dla obu państw:

  • Luka kadrowa w Szwecji: Szwedzkie firmy z sektora budowlanego i opiekuńczego zaczynają odczuwać brak rąk do pracy, które dotychczas zapewniali Polacy.
  • Zastrzyk kapitału dla Polski: Powracający emigranci przywożą ze sobą oszczędności, doświadczenie i znajomość języków, co napędza lokalną gospodarkę.
  • Zmiana wizerunku Polski: Polska przestaje być krajem „taniej siły roboczej”, a staje się atrakcyjnym miejscem do życia dla specjalistów z całej Europy.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Szwedzkiego Urzędu Statystycznego (SCB) opublikowanego przez PAP w dniu 25.02.2026 r.

 

