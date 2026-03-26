Hit w Rossmannie! Klienci wykupują te produkty. Sklep ruszył z akcją promocyjną

26 marca 2026 14:22 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rossmann uruchomił promocję, która przyciąga tłumy. Na przecenie znalazły się popularne kosmetyki koreańskiej pielęgnacji, a ceny niektórych produktów spadły nawet o kilkadziesiąt procent. To właśnie te kosmetyki w ostatnich miesiącach podbijają Internet i są uznawane za jedne z najskuteczniejszych w codziennej pielęgnacji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Hit za kilkanaście złotych

Największe zainteresowanie wzbudza maseczka w płachcie Biodance, której cena spadła do 14,49 zł. To ogromna różnica względem wcześniejszej ceny i jeden z najmocniejszych punktów całej promocji.

Produkt jest określany jako odmładzający i nawilżający, a jego popularność rośnie głównie dzięki trendom z Korei Południowej.

Duże przeceny na popularne marki

Na liście promocji znalazły się również inne znane kosmetyki:

– esencja Mixsoon Bifida,
– mgiełka-serum Medicube PDRN,
– maski kolagenowe Medicube,
– ampułki Holika Holika z PDRN,
– maski liftingujące Sungboon Editor.

W wielu przypadkach ceny zostały obniżone nawet o kilkadziesiąt złotych. Niektóre produkty kosztują dziś niemal połowę mniej niż wcześniej.

Uwaga: dostępność ograniczona

Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół – większość produktów dostępna jest wyłącznie online. To oznacza, że zainteresowanie może bardzo szybko przełożyć się na braki w magazynach.

Takie promocje w Rossmannie często kończą się błyskawicznym wykupieniem najpopularniejszych produktów.

Dlaczego te kosmetyki są tak popularne

Koreańska pielęgnacja od lat zdobywa rynek europejski. Opiera się na intensywnym nawilżaniu, regeneracji skóry i stosowaniu nowoczesnych składników.

Produkty z PDRN, kolagenem czy retinolem są szczególnie cenione za działanie przeciwstarzeniowe i poprawę kondycji skóry.

Co to oznacza dla klientów

Dla wielu osób to dobra okazja, żeby przetestować droższe kosmetyki w znacznie niższych cenach. Różnice sięgające kilkudziesięciu złotych sprawiają, że promocja realnie wpływa na decyzje zakupowe.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl