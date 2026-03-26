Hit w Rossmannie! Klienci wykupują te produkty. Sklep ruszył z akcją promocyjną
Rossmann uruchomił promocję, która przyciąga tłumy. Na przecenie znalazły się popularne kosmetyki koreańskiej pielęgnacji, a ceny niektórych produktów spadły nawet o kilkadziesiąt procent. To właśnie te kosmetyki w ostatnich miesiącach podbijają Internet i są uznawane za jedne z najskuteczniejszych w codziennej pielęgnacji.
Hit za kilkanaście złotych
Największe zainteresowanie wzbudza maseczka w płachcie Biodance, której cena spadła do 14,49 zł. To ogromna różnica względem wcześniejszej ceny i jeden z najmocniejszych punktów całej promocji.
Produkt jest określany jako odmładzający i nawilżający, a jego popularność rośnie głównie dzięki trendom z Korei Południowej.
Duże przeceny na popularne marki
Na liście promocji znalazły się również inne znane kosmetyki:
– esencja Mixsoon Bifida,
– mgiełka-serum Medicube PDRN,
– maski kolagenowe Medicube,
– ampułki Holika Holika z PDRN,
– maski liftingujące Sungboon Editor.
W wielu przypadkach ceny zostały obniżone nawet o kilkadziesiąt złotych. Niektóre produkty kosztują dziś niemal połowę mniej niż wcześniej.
Uwaga: dostępność ograniczona
Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół – większość produktów dostępna jest wyłącznie online. To oznacza, że zainteresowanie może bardzo szybko przełożyć się na braki w magazynach.
Takie promocje w Rossmannie często kończą się błyskawicznym wykupieniem najpopularniejszych produktów.
Dlaczego te kosmetyki są tak popularne
Koreańska pielęgnacja od lat zdobywa rynek europejski. Opiera się na intensywnym nawilżaniu, regeneracji skóry i stosowaniu nowoczesnych składników.
Produkty z PDRN, kolagenem czy retinolem są szczególnie cenione za działanie przeciwstarzeniowe i poprawę kondycji skóry.
Co to oznacza dla klientów
Dla wielu osób to dobra okazja, żeby przetestować droższe kosmetyki w znacznie niższych cenach. Różnice sięgające kilkudziesięciu złotych sprawiają, że promocja realnie wpływa na decyzje zakupowe.
