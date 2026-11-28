Holendrzy montują pod kaloryferami niewielkie urządzenia. Pokój nagrzewa się szybciej bez wymiany grzejnika
Pod kaloryferem można zamontować niewielką listwę z wentylatorami, które pomagają szybciej rozprowadzić ciepło po pokoju. Takie rozwiązanie poleca holenderska organizacja Milieu Centraal. Urządzenie przydaje się zwłaszcza tam, gdzie pomieszczenie długo się nagrzewa albo po obniżeniu temperatury wody w ogrzewaniu robi się za chłodno. Montaż często sprowadza się do przyłożenia magnesów i podłączenia zasilacza do gniazdka. Grzejnik zostaje na swoim miejscu, a instalacja nie wymaga rozkuwania ścian.
Małe wentylatory pod kaloryferem. Co właściwie robią?
W zwykłym grzejniku część ciepła trafia do pokoju wraz z unoszącym się powietrzem. Niewielkie wentylatory przyspieszają ten przepływ: powietrze przechodzi przez ciepły grzejnik i szybciej miesza się z chłodniejszym powietrzem w pomieszczeniu. Dzięki temu ciepło sprawniej dociera do miejsc, w których przebywają domownicy. Samą energię do ogrzewania nadal dostarcza woda w kaloryferze. Prąd z gniazdka napędza tylko wentylatory, dlatego pobór energii może być bardzo mały.
W zestawach z czujnikiem temperatury urządzenie uruchamia się po nagrzaniu kaloryfera i zatrzymuje, kiedy ten ostygnie. Nie trzeba więc pamiętać o włączaniu go przy każdym grzaniu. Listwa zwykle pozostaje schowana pod dolną krawędzią grzejnika, a obok biegnie przewód do zasilacza. Milieu Centraal wskazuje, że wspomagany w ten sposób grzejnik może oddawać około 20 proc. więcej ciepła. Ta wartość opisuje jego pracę, podczas gdy oszczędność na rachunku zależy od całej instalacji i ustawień ogrzewania.
Najwięcej można zyskać, gdy uda się obniżyć temperaturę wody
Choć zyskać mogą właściciele mieszkań i domów, to ci drudzy zyskają podwójnie. Wyobraźmy sobie dom, w którym po zmniejszeniu temperatury wody płynącej do kaloryferów salon nadal jest ciepły, ale jeden pokój długo pozostaje chłodny. Właśnie przy takim grzejniku wentylatory mogą pomóc. Zwiększają ilość ciepła przekazywanego do pomieszczenia, więc łatwiej utrzymać komfort przy niższym ustawieniu kotła. Kocioł kondensacyjny może wtedy pracować sprawniej, szczególnie gdy wraca do niego chłodniejsza woda. Korzyść bierze się ze sposobu działania ogrzewania, a nie z samego faktu podłączenia dodatkowego urządzenia.
Holenderskie poradniki proponują sprawdzenie, czy dom da się ogrzać wodą o temperaturze 50-60°C. Próbę trzeba ocenić również w chłodniejsze dni: wszystkie używane pokoje powinny osiągać potrzebną temperaturę. Jeżeli któryś pozostaje zimny, ustawienie wymaga korekty lub instalacja potrzebuje usprawnień. Chodzi o wodę kierowaną do grzejników. Temperatura ciepłej wody użytkowej, z której korzystamy w kuchni i łazience, jest osobnym ustawieniem. Przy kotle sterowanym automatycznie warto ustalić z serwisantem, jak prawidłowo zmienić parametry ogrzewania.
Podobny mechanizm ma znaczenie w domu z pompą ciepła i zwykłymi kaloryferami. Pompa może zużywać mniej energii, kiedy do ogrzania pomieszczeń wystarcza niższa temperatura wody. Potrzebne są jednak grzejniki, które potrafią przekazać odpowiednio dużo ciepła. Milieu Centraal wymienia wentylatory jako jedno z możliwych usprawnień. Przy takim zastosowaniu ważny jest czujnik: powinien uruchamiać wentylatory już przy temperaturze osiąganej przez instalację. Model czekający na mocno rozgrzany kaloryfer może włączać się za późno.
Do jakich grzejników pasują? Trzeba zajrzeć pod spód
Przed zakupem warto zmierzyć długość grzejnika, odstęp między jego płytami i wolne miejsce pod spodem. Od tego zależy dobór listwy oraz mocowania. Wiele zestawów montuje się na magnesach, dzięki czemu obejdzie się bez wiercenia i spuszczania wody. Dostępne są też rozwiązania do grzejników jednopłytowych, starszych modeli członowych i konwektorów. Mogą wymagać dodatkowych uchwytów albo podstawek. Kształt konkretnego kaloryfera ma więc większe znaczenie niż sama informacja, że jest stary lub nowy.
Dłuższy grzejnik może potrzebować kilku modułów. Przykładowo producent SpeedComfort przewiduje w swoim systemie jeden dla grzejników o długości około 40-70 cm, dwa przy 70-120 cm i trzy przy 120-180 cm. Inne urządzenia mogą mieć inne wymagania. Trzeba uwzględnić również wielkość pokoju, dostęp do gniazdka i przebieg przewodów. W domu z pompą ciepła do tych pomiarów dochodzi jeszcze sprawdzenie temperatury uruchamiania czujnika. Te informacje powinny znaleźć się w opisie zestawu i instrukcji.
Ile to kosztuje i ile prądu zużywa?
Na polskim rynku przykładowy pojedynczy zestaw kosztuje około 210 zł, a zestaw z trzema modułami około 524 zł. To ceny ofertowe jednego z dostępnych systemów, sprawdzone 28 listopada 2026 roku, bez kosztów dostawy. Wyposażenie kilku dużych kaloryferów będzie więc wyraźnie droższe niż próba przy jednym grzejniku. Warto zwrócić uwagę, czy w opakowaniu są zasilacz i czujnik. Moduł przeznaczony do rozbudowy istniejącej instalacji może wymagać dokupienia tych elementów.
Takie urządzenia można kupić również w Polsce. Według jednego z producentów jego urządzenie ma dwie prędkości pracy i pobiera odpowiednio 0,8 lub 1,4 W. Przy ustawieniu fabrycznym uruchamia się, gdy czujnik na grzejniku wykryje temperaturę powyżej 28°C, i wyłącza po jej spadku poniżej 25°C. Temperaturę włączenia można regulować. Zestaw zawiera zasilacz, więc przed montażem trzeba zapewnić dostęp do gniazdka.
Koszt pracy niewielkich wentylatorów jest dużo mniejszy niż koszt zakupu. Dla przykładu urządzenie pobierające 0,55 W przez 3000 godzin zużyje 1,65 kWh. Przy przyjętej do obliczenia cenie 1 zł za kWh daje to 1,65 zł. To przykład rachunkowy dla wskazanej mocy i czasu pracy. Własny koszt można policzyć tak samo na podstawie danych zestawu, uwzględniając wszystkie moduły oraz zużycie całego układu z zasilaczem. Milieu Centraal opisuje roczny pobór takich urządzeń jako kilka kilowatogodzin.
Do ceny warto doliczyć jeszcze jedną rzecz, której nie widać w specyfikacji: własną tolerancję na szum. Wentylatory i przepływające powietrze mogą być słyszalne, szczególnie w cichej sypialni. Znaczenie ma model, prędkość pracy i mocowanie. Producent wskazuje, że brzęczenie może wynikać z drgań przenoszonych na grzejnik, a ponowne zamocowanie listwy może pomóc. Dlatego rozsądnie jest zacząć od jednego miejsca i posłuchać urządzenia w warunkach, w których rzeczywiście będzie używane.
Kiedy taki zakup ma największy sens?
Najlepszym punktem wyjścia jest konkretny problem: pokój długo się nagrzewa, grzejnik słabo oddaje ciepło przy niższej temperaturze wody albo pompa ciepła potrzebuje wsparcia istniejących kaloryferów. Jeżeli ogrzewanie już działa sprawnie i zapewnia komfort przy niskiej temperaturze wody, dodatkowe oszczędności mogą być małe. Holenderski instytut TNO podkreśla, że wynik silnie zależy od domu i instalacji. W swoim raporcie przestrzegł przed przenoszeniem deklarowanych oszczędności rzędu 20-35 proc. na przeciętny dom.
Przed wydaniem pieniędzy warto odkurzyć grzejnik, także między płytami, oraz odsunąć zasłaniające go meble i długie zasłony. Powietrze potrzebuje drogi przepływu również po zamontowaniu wentylatorów. Następnie można wypróbować zestaw w pokoju, który nagrzewa się najwolniej, i ocenić czas osiągania tej samej temperatury oraz komfort. Dopiero po takiej próbie decydować o kolejnych grzejnikach. Przy porównywaniu zużycia energii trzeba uwzględnić pogodę i ustawienia ogrzewania, bo cieplejszy tydzień sam w sobie zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.