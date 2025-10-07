Hołownia ogłosił decyzję. Zmiana marszałka już w listopadzie
Szymon Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a jego miejsce ma zająć Włodzimierz Czarzasty. Głosowanie nad wyborem nowego marszałka zaplanowano na 19 listopada, zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej.
Hołownia kończy misję marszałka. Czarzasty szykuje się do przejęcia funkcji
13 listopada Szymon Hołownia oficjalnie złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Nowego gospodarza izby posłowie wybiorą 19 listopada, podczas planowanego posiedzenia. Zgodnie z umową koalicyjną miejsce Hołowni zajmie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Na wtorkowym briefingu Hołownia podkreślił, że termin jego rezygnacji ustalono wspólnie z Czarzastym. – 13 listopada składam rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, bo właśnie wtedy zbiera się Sejm – wyjaśnił. Jak zaznaczył, w dniu zapisanym w umowie koalicyjnej posiedzenia nie ma, a zwoływanie go tylko w tym celu uznano za zbędne.
Zgodnie z ustaleniami koalicji Polska 2050 miała obsadzać fotel marszałka w pierwszej połowie kadencji. Druga część przypadła Nowej Lewicy. Czarzasty, obecny wicemarszałek, szykuje się więc do wejścia w rolę przewodniczącego izby.
Hołownia przypomniał, że w pakiecie koalicyjnym zapisano również gwarancje dla jego ugrupowania. Kluczowym elementem jest nominowanie na funkcję wicepremiera minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, rekomendowanej przez Polskę 2050. – To element równowagi, który musi być dotrzymany – mówił Hołownia.
Dla Hołowni oznacza to zamknięcie intensywnego roku w fotelu marszałka. Jego kadencja przypadła na wyjątkowo burzliwy okres polityczny, w którym Sejm stawał się miejscem ostrych sporów, ale też kluczowych decyzji dla nowej większości. Teraz Polska 2050 będzie mieć swojego przedstawiciela w rządzie, a Lewica przejmie kierowanie izbą.
19 listopada posłowie oficjalnie zdecydują, czy Włodzimierz Czarzasty obejmie funkcję marszałka, otwierając tym samym drugi etap koalicyjnych uzgodnień.
