Horror na pasach. Wymuszenie pierwszeństwa zakończyło się masakrą. Wjechał w grupę ludzi. Matka z dzieckiem w karetce
Dramat na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej to wynik fatalnego błędu jednego z kierowców. Wstępne ustalenia mrożą krew w żyłach: zderzenie dwóch samochodów osobowych doprowadziło do tragedii na przejściu dla pieszych. Rozpędzone auto, uderzone przez inny pojazd, z impetem wjechało w grupę ludzi prawidłowo przekraczających jezdnię. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna – ratownicy udzielają pomocy matce z dzieckiem, a bilans poszkodowanych wciąż pozostaje niewiadomą.
Scenariusz tego wypadku poraża. Wszystko wskazuje na to, że jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do silnego zderzenia z drugim autem. Siła uderzenia była tak potężna, że poszkodowany pojazd został zepchnięty z toru jazdy i wpadł prosto w pieszych znajdujących się na „zebrze”. To, co miało być zwykłym manewrem drogowym, zamieniło się w koszmar dla niczego nieświadomych przechodniów.
Na miejscu panuje chaos informacyjny, a służby skupiają się na ratowaniu ludzkiego życia. Najbardziej dramatyczna walka toczy się obecnie w jednej z karetek, gdzie pod opieką medyków znajduje się matka z dzieckiem. Ich stan nie jest jeszcze oficjalnie znany, ale świadkowie mówią o wstrząsających scenach tuż po uderzeniu. Służby nie potwierdzają na ten moment ofiar śmiertelnych, jednak sytuacja jest rozwojowa i lekarze robią wszystko, by nie doszło do najgorszego.
Liczba ofiar wciąż nieznana. Śmigłowiec w gotowości
Ratownicy wciąż pracują na miejscu zdarzenia, próbując ustalić ostateczną liczbę osób, które ucierpiały w wyniku wjazdu samochodu w tłum. Zamieszanie jest ogromne, a świadkowie w szoku relacjonują moment uderzenia. Lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na środku skrzyżowania świadczy o powadze obrażeń, jakich mogli doznać piesi. Służby medyczne prowadzą segregację poszkodowanych, a policja zabezpiecza ślady, by dokładnie odtworzyć moment wymuszenia pierwszeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Skrzyżowanie odcięte od świata
Rejon wypadku jest całkowicie nieprzejezdny i należy go omijać:
- Blokada ruchu: Rozbite auta i pojazdy uprzywilejowane zajmują kluczową część skrzyżowania Grochowskiej z Zamieniecką.
- Utrudnienia w komunikacji: Tramwaje i autobusy nie kursują, tworzą się gigantyczne zatory.
- Apel służb: Nie zbliżaj się do miejsca akcji, by nie utrudniać pracy ratownikom walczącym o zdrowie poszkodowanych.
