Horror na Placu Szembeka. Nieoficjalnie: Reanimacja 4-letniego dziecka po wjeździe auta w tłum. Śmigłowiec na skrzyżowaniu
Dramatyczne sceny rozegrały się po południu na jednym z kluczowych skrzyżowań Pragi-Południe. Rozpędzony samochód, po zderzeniu z innym pojazdem, dachował i z impetem wbił się w grupę pieszych na pasach. Bilans jest tragiczny: wśród poszkodowanych znajduje się 4-letnie dziecko. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do katastrofy doszło na ulicy Grochowskiej, w rejonie placu Szembeka. Według wstępnych ustaleń służb, ciąg zdarzeń zapoczątkował błąd jednego z kierowców. Kierujący Fordem, wyjeżdżając z ulicy Zamienieckiej, prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo na jadącej prosto Toyocie. Skutki tego manewru okazały się opłakane. Uderzona Toyota straciła stabilność, przewróciła się na dach i sunąc po jezdni, wpadła prosto w ludzi przechodzących przez przejście dla pieszych.
Nieoficjalnie: Walka o życie 4-latka
Służby ratunkowe zastały na miejscu wstrząsający widok. Czerwony samochód leżący kołami do góry został natychmiast osłonięty parawanami strażackimi. Najcięższa walka toczyła się o życie 4-letniego dziecka. Maluch wymagał natychmiastowej reanimacji na miejscu zdarzenia, po czym w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Pomocy medycznej w karetce udzielono również kobiecie, która towarzyszyła dziecku na pasach.
Łącznie w zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób. Na miejscu pracuje potężne zaplecze ratunkowe: cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz pięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy operacyjne miasta i województwa.
Dramaturgii sytuacji dodało lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby całkowicie odcięły okolicę od ruchu, by umożliwić działania medykom i policji, która pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać dokładne przyczyny tej tragedii.
Co to oznacza dla Ciebie? Gigantyczne utrudnienia
Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z paraliżem tej części Warszawy:
- Blokada drogi: Ulica Grochowska w kierunku Wesołej oraz wyjazd z ulicy Zamienieckiej są całkowicie nieprzejezdne.
- Zmiany w komunikacji: Warszawski Transport Publiczny poinformował o masowych objazdach. Aż 16 linii autobusowych (m.in. 123, 125, 135, 141, 521, 702) zostało skierowanych na najbliższe przejezdne ciągi komunikacyjne.
- Omijaj ten rejon: Służby przepuszczają jedynie pojedyncze auta w specyficznych kierunkach, ale najlepiej omijać plac Szembeka szerokim łukiem.
