Horror na warszawskich drogach. Policja od rana prowadzi akcję „Trzeźwy Poranek”, a pijani kierowcy wpadają jeden po drugim
Warszawska policja od wczesnych godzin porannych kontroluje kierowców w ramach akcji „Trzeźwy Poranek”, prowadzonej po nocnych zabawach andrzejkowych. Wyniki kontroli są alarmujące. Funkcjonariusze już na początku dnia zatrzymali kierowców pod wpływem alkoholu na dwóch kluczowych przeprawach przez Wisłę – moście Świętokrzyskim i moście Siekierkowskim.
Pijani kierowcy mimo ostrzeżeń
Służby zapowiadały wzmożone działania po Andrzejkach, jednak wiele osób zignorowało apele o rozsądek. Podczas kontroli ujawniono kierujących pod wpływem alkoholu oraz innych substancji odurzających. Policja podkreśla, że każdy taki przypadek mógł zakończyć się tragedią.
Funkcjonariusze przypominają, że poranne kontrole są szczególnie ważne po imprezach, ponieważ wiele osób wsiada do samochodu, nie zdając sobie sprawy, że nadal mają alkohol we krwi.
Skutki mogą być tragiczne. Przykład z Sierakowa pokazuje skalę problemu
Mimo ostrzeżeń wciąż dochodzi do dramatycznych zdarzeń na drogach. Najnowszy przykład to śmiertelny wypadek w Siekarowie pod Wołominem, gdzie pijany kierowca volkswagena, mający dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i będący poszukiwany listem gończym, doprowadził do czołowego zderzenia. W wypadku zginął pasażer drugiego auta.
Policja podkreśla, że takie tragedie są bezpośrednią konsekwencją lekceważenia prawa i odpowiedzialności za życie innych uczestników ruchu.
Apel policji
Funkcjonariusze ponawiają apel:
Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu, nawet jeśli „czujesz się dobrze”. Alkohol utrzymuje się w organizmie godzinami, a każdy wyjazd w takim stanie to ryzyko dla innych kierowców, pieszych i pasażerów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.