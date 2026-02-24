Horror w metrze. Zaczęło się od kłótni, skończyło na brutalnym ataku i próbie wymuszenia

24 lutego 2026 13:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Podziemna kolej stała się sceną brutalnych wydarzeń, które swój finał znajdą w sądzie. To, co zaczęło się jako zwykła sprzeczka między pasażerami, szybko przerodziło się w pokaz przemocy i próbę wzbogacenia się kosztem współpasażerów. Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali 25-latka oraz towarzyszącą mu 18-latkę, którzy podczas awantury w wagonie metra zaatakowali grupę młodych mężczyzn. Mężczyźnie, który usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, grozi teraz nawet 10 lat więzienia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Do dramatycznych scen doszło 24 lutego 2026 roku w jednym z pociągów metra. Agresja eskalowała błyskawicznie, gdy między parą a grupą młodych osób wywiązała się ostra wymiana zdań. Sytuacja wymknęła się spod kontroli po tym, jak jeden z młodych mężczyzn popchnął 18-latkę. Choć 25-latek początkowo stanął w jej obronie, jego dalsze działania drastycznie przekroczyły granice obrony koniecznej, zmieniając go w napastnika.

Od obrony do rozboju. Brutalny przebieg zdarzenia

Napięta atmosfera w wagonie metra doprowadziła do fizycznej konfrontacji, w której ucierpiało kilku uczestników.

Uderzenie „z główki”: 25-letni agresor uderzył jednego z młodych mężczyzn głową prosto w nos.

Próba wymuszenia: W trakcie ataku mężczyzna zażądał od swoich ofiar wydania 40 złotych.

Zobacz również:

Groźby karalne: Napastnik nie poprzestał na ciosach, kierując wobec młodych osób groźby uszkodzenia ciała.

Agresywna 18-latka: Towarzysząca mężczyźnie kobieta również brała czynny udział w bójce, kilkukrotnie uderzając dłonią w twarz innego pasażera.

Surowe konsekwencje. Dozór prokuratorski i groźba więzienia

Interwencja funkcjonariuszy doprowadziła do natychmiastowego obezwładnienia i zatrzymania krewkiej pary.

  • Zarzuty dla mężczyzny:** 25-latek odpowie za kradzież rozbójniczą, za co kodeks karny przewiduje od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
  • Zarzuty dla kobiety:** 18-latka usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, co jest zagrożone karą do roku więzienia.
  • Środki zapobiegawcze:** Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz objął oboje podejrzanych policyjnym dozorem.
  • Zakazy:** Napastnicy mają bezwzględny zakaz zbliżania się oraz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl