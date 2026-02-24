Horror w metrze. Zaczęło się od kłótni, skończyło na brutalnym ataku i próbie wymuszenia
Podziemna kolej stała się sceną brutalnych wydarzeń, które swój finał znajdą w sądzie. To, co zaczęło się jako zwykła sprzeczka między pasażerami, szybko przerodziło się w pokaz przemocy i próbę wzbogacenia się kosztem współpasażerów. Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali 25-latka oraz towarzyszącą mu 18-latkę, którzy podczas awantury w wagonie metra zaatakowali grupę młodych mężczyzn. Mężczyźnie, który usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, grozi teraz nawet 10 lat więzienia.
Do dramatycznych scen doszło 24 lutego 2026 roku w jednym z pociągów metra. Agresja eskalowała błyskawicznie, gdy między parą a grupą młodych osób wywiązała się ostra wymiana zdań. Sytuacja wymknęła się spod kontroli po tym, jak jeden z młodych mężczyzn popchnął 18-latkę. Choć 25-latek początkowo stanął w jej obronie, jego dalsze działania drastycznie przekroczyły granice obrony koniecznej, zmieniając go w napastnika.
Od obrony do rozboju. Brutalny przebieg zdarzenia
Napięta atmosfera w wagonie metra doprowadziła do fizycznej konfrontacji, w której ucierpiało kilku uczestników.
Uderzenie „z główki”: 25-letni agresor uderzył jednego z młodych mężczyzn głową prosto w nos.
Próba wymuszenia: W trakcie ataku mężczyzna zażądał od swoich ofiar wydania 40 złotych.
Groźby karalne: Napastnik nie poprzestał na ciosach, kierując wobec młodych osób groźby uszkodzenia ciała.
Agresywna 18-latka: Towarzysząca mężczyźnie kobieta również brała czynny udział w bójce, kilkukrotnie uderzając dłonią w twarz innego pasażera.
Surowe konsekwencje. Dozór prokuratorski i groźba więzienia
Interwencja funkcjonariuszy doprowadziła do natychmiastowego obezwładnienia i zatrzymania krewkiej pary.
- Zarzuty dla mężczyzny:** 25-latek odpowie za kradzież rozbójniczą, za co kodeks karny przewiduje od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
- Zarzuty dla kobiety:** 18-latka usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, co jest zagrożone karą do roku więzienia.
- Środki zapobiegawcze:** Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz objął oboje podejrzanych policyjnym dozorem.
- Zakazy:** Napastnicy mają bezwzględny zakaz zbliżania się oraz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.