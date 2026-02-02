Horror w pociągu z Zakopanego. „Kaszub” utknął w szczerym polu bez prądu i ogrzewania. W środku marzną dzieci
Miał być szybki i komfortowy powrót z zimowych ferii, a zamienił się w walkę z zimnem i ciemnością. Pociąg Express Intercity „Kaszub”, jadący z Zakopanego do Warszawy, utknął w rejonie Miechowa (Małopolska). Przyczyną jest poważna awaria sieci trakcyjnej. Sytuacja jest dramatyczna – skład stoi w miejscu od godzin, a pasażerowie donoszą o braku ogrzewania i światła. Opóźnienie przekracza już 200 minut, a na zewnątrz panuje siarczysty mróz. Aktualizacja: https://warszawawpigulce.pl/pasazerowie-do-warszawy-utkneli-w-miechowie-opoznienie-siega-juz-228-minut/
Ciemność i chłód w wagonach. „Siedzimy w kurtkach”
Pociąg EIC 3550 „Kaszub” wyruszył z Zakopanego 58 minut po czasie. Do Warszawy Centralnej miał dotrzeć o 18:35, dowożąc setki turystów wracających z gór po weekendzie i feriach. Podróż przebiegała spokojnie aż do okolic Miechowa (na północ od Krakowa), gdzie skład nagle się zatrzymał.
Jak relacjonują pasażerowie, nagle zgasło światło i przestały działać systemy pokładowe. Powodem jest awaria sieci trakcyjnej, która odcięła dopływ prądu do lokomotywy i wagonów. W efekcie w pociągu przestało działać ogrzewanie. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych spadających poniżej -10 stopni Celsjusza, wnętrze wagonów wychładza się błyskawicznie.
– Jest ciemno, zimno, dzieci płaczą. Siedzimy w kurtkach i czapkach, nie wiemy, co się dzieje i kiedy ruszymy – to dramatyczne sygnały płynące od uwięzionych podróżnych.
Ponad 3 godziny opóźnienia. Kiedy nadejdzie pomoc?
Według wstępnych informacji, przewidywane opóźnienie wynosi już ponad 200 minut, ale czas ten może ulec wydłużeniu. Naprawa zerwanej sieci trakcyjnej lub ściągnięcie lokomotywy spalinowej, która mogłaby odholować skład do najbliższej stacji, to skomplikowana operacja logistyczna, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych.
Sytuacja jest o tyle trudna, że na pokładzie znajduje się wiele rodzin z dziećmi, które wracają z zimowego wypoczynku. Brak dostępu do ciepłych napojów (WARS bez prądu nie działa) i toalety (systemy sanitarne w nowoczesnych wagonach wymagają zasilania) potęguje stres pasażerów.
Aktualizacja:
Służby techniczne PKP Energetyka pracują na miejscu awarii. Nie jest jeszcze znana dokładna godzina wznowienia ruchu. Rodziny oczekujące na pasażerów w Warszawie muszą uzbroić się w cierpliwość – pociąg dotrze do stolicy prawdopodobnie dopiero w godzinach nocnych.
