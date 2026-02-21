Horror w Polsce. Pięciolatka spadła z piątego piętra
W sobotę, 21 lutego 2026 roku, w miejscowości Olszyna koło Lubania rozegrały się sceny, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania usytuowanego na piątym piętrze bloku. Dziecko, które cudem przeżyło upadek z ogromnej wysokości, znajdowało się w tym czasie pod wyłączną opieką ojca. Jak wykazało policyjne badanie, mężczyzna był kompletnie pijany i nie był w stanie zapewnić córce bezpiecznych warunków.
Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o godzinie 17:39, a na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Dziewczynka w trybie pilnym została przetransportowana do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy oraz matki, która dotarła na miejsce niedługo po zdarzeniu. Śledczy, pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają ślady w mieszkaniu, aby precyzyjnie odtworzyć przebieg tych dramatycznych chwil.
Cudowne ocalenie i natychmiastowe zatrzymanie
Mimo upadku z tak znacznej wysokości, życie dziecka udało się uratować, co lekarze określają w kategoriach ogromnego szczęścia.
Stan dziecka: Dziewczynka trafiła do szpitala; na ten moment nie opublikowano jeszcze oficjalnego komunikatu medycznego o pełnym zakresie jej obrażeń.
Skrajna nieodpowiedzialność: Badanie alkomatem wykazało, że ojciec dziecka miał w organizmie aż 1,7 promila alkoholu.
Areszt dla opiekuna: Pijany mężczyzna został bezzwłocznie zatrzymany przez funkcjonariuszy i przewieziony do policyjnego aresztu.
Czekają na przesłuchanie: Czynności procesowe z udziałem ojca zostaną przeprowadzone dopiero w niedzielę, gdy mężczyzna całkowicie wytrzeźwieje.
Prokuratorskie śledztwo w Olszynie
Policja z Komendy Powiatowej w Lubaniu prowadzi intensywne działania, mające na celu ustalenie bezpośredniej przyczyny wypadnięcia dziecka.
- Czynności na miejscu: Podkomisarz Justyna Bujakiewicz-Rodzeń potwierdziła, że na miejscu zdarzenia wciąż pracują technicy kryminalistyczni.
- Zarzuty: Mężczyzna może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
- Nadzór: Całość postępowania jest prowadzona pod ścisłym nadzorem prokuratury, która zdecyduje o ewentualnych środkach zapobiegawczych wobec ojca.
Wydarzenia z Olszyny są bolesnym przypomnieniem o tym, jak tragiczne skutki może nieść za sobą chwila nieuwagi połączona z alkoholem podczas opieki nad najmłodszymi. Jako sąsiedzi lub świadkowie, mamy prawo, a wręcz obowiązek reagować, gdy widzimy, że małe dzieci znajdują się pod opieką osób nietrzeźwych.
Jedna krótka interwencja lub telefon pod numer alarmowy 112 może zapobiec upadkowi z wysokości, który w większości przypadków kończy się tragicznie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci w domach wielorodzinnych zależy również od naszej czujności i braku przyzwolenia na skrajną nieodpowiedzialność opiekunów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.