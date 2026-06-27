Huk słyszalny kilometr dalej. Wybuch butli gazowej w Warszawie
Do potężnej eksplozji doszło w sobotę po godzinie 16:00 w bloku przy ulicy Aluzyjnej na Białołęce. Wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem podłączona do grilla na balkonie mieszkania na ostatnim piętrze. Siła wybuchu była tak duża, że odczuli ją mieszkańcy oddaleni o ponad kilometr od miejsca zdarzenia.
Mieszkańcy wybiegli na balkony, nie wiedząc, co się stało
Pierwsze zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym straż pożarna otrzymała chwilę po godzinie 16:00. „Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym” – potwierdził brygadier Kacper Papis z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Z relacji świadków i lokalnych mediów wynika, że odgłos eksplozji był na tyle silny, że zatrzęsły się sąsiednie bloki. Mieszkańcy w okolicach ulic Aluzyjnej i Mikołaja Trąby wychodzili na balkony, próbując zorientować się, co się stało, a po chwili nad budynkiem zaczął unosić się ciemny dym.
Butla od grilla, ogień na drewnianym balkonie
Strażacy szybko ustalili przyczynę zdarzenia – jak przekazała stołeczna straż pożarna, wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem, która stała przy grillu na balkonie jednego z mieszkań. Wybuch spowodował pożar drewnianej konstrukcji balkonu, a odłamki butli rozleciały się na tyle daleko, że uszkodziły okna w budynku znajdującym się około 20 metrów dalej.
Jak dodał strażak, doszło też do uszkodzeń bloku stojącego naprzeciwko, w tym do wypadnięcia jednej z szyb. Na chodniku między budynkami leżały kawałki rozbitego szkła, które wypadły z okien na skutek siły wybuchu.
Cztery zastępy na miejscu, nikt nie został ranny
Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zajęli się dogaszeniem pożaru na balkonie oraz sprawdzeniem, czy konstrukcja budynku nie została poważniej naruszona. Według dotychczasowych ustaleń nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tego zdarzenia – mimo siły eksplozji i zniszczeń materialnych w dwóch budynkach.
To kolejny w ostatnich latach przypadek na terenie Warszawy, w którym butla gazowa, najczęściej wykorzystywana do grilla, staje się przyczyną poważnej eksplozji na balkonie blokowiska. Tego typu zbiorniki, choć powszechnie dostępne i legalne w użyciu domowym, wymagają przechowywania z dala od źródeł ciepła i nigdy nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie ognia poza momentem kontrolowanego użycia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.