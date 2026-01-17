Huk, zgrzyt i chwile paniki w centrum Warszawy. Tramwaj staranował sygnalizator, pasażerowie uwięzieni w korkach
Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie na jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych stolicy. Spokojna podróż zamieniła się w chwile grozy, gdy tramwaj linii 28 z impetem wypadł z szyn na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Rozpędzony skład nie tylko zablokował torowisko, ale zdemolował infrastrukturę, ścinając sygnalizator świetlny. Paraliż w tej części miasta jest ogromny.
Do zdarzenia, które zmroziło krew w żyłach świadków, doszło w pobliżu popularnego centrum handlowego Westfield Arkadia. Podczas manewru zjazdu z ronda w kierunku Dworca Gdańskiego, tylny wózek ostatniego wagonu nagle odmówił posłuszeństwa. Siła bezwładności wyrzuciła maszynę z torów, ustawiając ją w poprzek jezdni. Tylko cudem nikt nie znajdował się w pobliżu zmiażdżonego sygnalizatora przy przejściu dla pieszych.
Dramat na torach. „Wszystko stanęło w mgnieniu oka”
Widok wygiętego metalu i uszkodzonej trakcji to obecnie krajobraz przy Rondzie Radosława. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby techniczne Tramwajów Warszawskich oraz Nadzór Ruchu, rozpoczynając walkę z czasem o udrożnienie przejazdu. Choć według wstępnych ustaleń pasażerowie wyszli ze zdarzenia bez poważniejszych obrażeń, stres i nerwy udzieliły się każdemu.
Skutki wykolejenia są katastrofalne dla płynności ruchu w północnej części Warszawy. Trasa w kierunku Pragi Północ i Żoliborza została odcięta, a tysiące warszawiaków utknęło w drodze do domów. Służby techniczne muszą teraz nie tylko wstawić ważący tony skład z powrotem na tory, ale też zabezpieczyć zniszczoną infrastrukturę drogową.
Paraliż komunikacyjny. Zmiany tras i objazdy
W związku z blokadą torowiska, Zarząd Transportu Miejskiego natychmiast wprowadził awaryjne zmiany w kursowaniu tramwajów. Jeśli planujesz podróż w te rejony, przygotuj się na chaos i znaczne wydłużenie czasu przejazdu. Linie 1 i 28 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- Linia 1 (w obu kierunkach): Tramwaje omijają zablokowany odcinek jadąc przez al. Jana Pawła II, ul. Popiełuszki, przejeżdżając przez pętlę Metro Marymont, a następnie ul. Słowackiego, Pl. Wilsona, Mickiewicza i Andersa do ul. Międzyparkowej.
- Linia 28 (w obu kierunkach): Składy kursują zmienioną trasą przez al. Jana Pawła II, ul. Stawki, Andersa i Międzyparkową, kończąc bieg na ul. Słomińskiego.
Co to oznacza dla Ciebie? Omijaj Rondo Radosława
Sytuacja na styku Woli, Żoliborza i Śródmieścia jest krytyczna. Oto co musisz wiedzieć:
- Utrudnienia potrwają godziny: Podnoszenie wykolejonego tramwaju i naprawa sygnalizacji to skomplikowana operacja. Nie licz na szybki powrót do normy.
- Wybierz metro: Jeśli masz taką możliwość, zrezygnuj z komunikacji naziemnej w rejonie Dworca Gdańskiego i Arkadii. Metro pozostaje najpewniejszym środkiem transportu.
- Uważaj na pasach: Zniszczona sygnalizacja świetlna oznacza mniejsze bezpieczeństwo pieszych. Zachowaj szczególną ostrożność w rejonie wypadku.
