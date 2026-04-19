Idą nowe limity płatności gotówką! Sprawdź, ile będziesz mógł legalnie wydać. Koniec ery banknotów w portfelu?
Swoboda płacenia banknotami zostanie mocno ograniczona. Nowe przepisy wprowadzają surowe progi dla transakcji, powyżej których obowiązkowy będzie przelew bankowy. Sprawdź, ile gotówki możesz legalnie wydać u jubilera lub mechanika i co grozi za złamanie nowych zasad.
Walka z „papierowym” pieniądzem – fakty o limitach
Głównym celem wprowadzanych zmian jest ograniczenie zjawiska, jakim jest szara strefa, czyli część gospodarki, w której dochody nie są zgłaszane do opodatkowania, co często odbywa się właśnie przy użyciu gotówki. Fakt, że każda transakcja gotówkowa (płatność fizycznymi pieniędzmi) powyżej określonego progu staje się nielegalna, ma ułatwić urzędnikom śledzenie przepływów kapitału i walkę z praniem brudnych pieniędzy.
|Rodzaj transakcji
|Nowy limit
|Forma płatności powyżej limitu
|Firma -> Firma (B2B)
|15 000 zł
|Wyłącznie przelew bankowy
|Konsument -> Firma (B2C)
|20 000 zł (proponowane)
|Karta, przelew lub BLIK
|Zakup luksusowy (np. auto)
|Pod ścisłym nadzorem
|Obowiązek weryfikacji tożsamości klienta
|Sprzedaż prywatna (C2C)
|Bez zmian (do limitów ustawowych)
|Gotówka dopuszczalna (z umową PCC)
Co grozi za omijanie przepisów?Przedsiębiorcy, którzy zignorują nowe progi, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami ze strony fiskusa:
- Brak możliwości rozliczenia kosztów: Jeśli firma zapłaci innej firmie gotówką powyżej 15 tys. zł, nie będzie mogła wpisać tego wydatku w koszty uzyskania przychodu.
- Kary finansowe: Wysokie grzywny nakładane przez organy skarbowe zarówno na kupującego, jak i sprzedającego.
- Kontrola skarbowa: Regularne płatności gotówkowe tuż poniżej limitu mogą stać się „czerwoną flagą” uruchamiającą szczegółowy audyt w firmie.
Fakty o oporze: Czy gotówka całkowicie zniknie?
Fakt, że limity są coraz niższe, budzi sprzeciw obrońców wolności obywatelskich. Statystyka pokazuje, że starsze pokolenia oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości wciąż preferują fizyczny pieniądz ze względu na poczucie bezpieczeństwa. Dane z serwisu Forsal.pl sugerują jednak, że unijny kierunek jest nieodwracalny, docelowo kraje Wspólnoty dążą do ujednolicenia limitów na poziomie 10 000 euro dla wszystkich państw członkowskich, co ma uszczelnić granice przed nielegalnym wywozem kapitału.
W 2026 roku portfel Polaka staje się coraz bardziej cyfrowy. Dane są jasne: era płacenia grubym plikiem banknotów za samochód czy remont domu przechodzi do historii. Statystyki wskazują, że choć gotówka pozostaje prawnym środkiem płatniczym, jej rola w dużych transakcjach zostaje sprowadzona do marginesu. Pamiętaj: przed dokonaniem większego zakupu upewnij się, że nie przekraczasz ustawowego limitu, w przeciwnym razie narażasz się na kłopoty z urzędem skarbowym, których nie zrekompensuje nawet największy rabat „za gotówkę”. Przyszłość pieniądza jest zapisana w bitach i bajtach, a nie w papierze i metalu.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.