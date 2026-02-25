Idą wielkie zmiany w przepisach drogowych! Surowsze kary i łatwiejsza utrata prawa jazdy
Nowelizacja przepisów wprowadza surowsze kary za nadmierną prędkość poza miastem oraz umożliwia uzyskanie prawa jazdy przed pełnoletnością. Zmiany wejdą w życie już w najbliższy wtorek i wpłyną na uprawnienia milionów Polaków
Od 3 marca 2026 roku polskie drogi obejmą nowe regulacje wypracowane przez resort infrastruktury. Najważniejszą zmianą dla doświadczonych kierowców jest rozszerzenie zasady zatrzymywania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Dotychczas przepis ten obowiązywał głównie w obszarze zabudowanym, jednak od przyszłego tygodnia obejmie również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza miastem. Decyzja ta zapadła po analizie statystyk, z których wynika, że to właśnie na tych odcinkach dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych spowodowanych brawurą.
Rewolucja dla młodych kierowców i opiekunów
Nowe przepisy otwierają drogę do zdobycia prawa jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat. Tacy kierowcy będą mogli prowadzić auto pod nadzorem opiekuna aż do osiągnięcia pełnoletności (lub przez minimum 6 miesięcy od odebrania dokumentu). Opiekun musi mieć co najmniej 25 lat, posiadać uprawnienia od 5 lat i być trzeźwy – policja zyskała prawo do badania zawartości alkoholu u pasażera-opiekuna podczas kontroli.
Warto podkreślić, że 17-latek z prawem jazdy nie będzie mógł pracować jako kurier ani przewozić osób taksówką. Dodatkowo dla wszystkich nowych kierowców wprowadzono 2-letni okres próbny, a dla najmłodszych (17-latków) potrwa on 3 lata lub do ukończenia 20. roku życia. W tym czasie obowiązuje bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu w organizmie.
Surowsze konsekwencje i ułatwienia dla rolników
Ustawodawca zaostrzył kary dla osób, które wsiadają za kierownicę mimo zatrzymanych uprawnień. Zamiast dotychczasowego przedłużenia zakazu o kolejne miesiące, kierowca taki straci uprawnienia całkowicie (cofnięcie uprawnień), co zmusi go do ponownego przejścia całego procesu szkolenia i egzaminowania.
Z kolei rolnicy doczekali się zmiany limitów prędkości dla ciągników. Od 3 marca 2026 roku nowoczesne maszyny rolnicze będą mogły legalnie poruszać się po drogach z prędkością 40 km/h, zamiast dotychczasowych 30 km/h.
Aby uniknąć utraty dokumentów i problemów prawnych po wejściu w życie nowych przepisów, wykonaj poniższe kroki:
-
Zdejmij nogę z gazu na trasie: Pamiętaj, że od 3 marca przekroczenie prędkości o 51 km/h na zwykłej drodze poza miastem skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.
-
Sprawdź kwalifikacje opiekuna: Jeśli masz 17 lat i chcesz prowadzić auto, upewnij się, że Twój pasażer ma prawo jazdy od minimum 5 lat i nie miał orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w ciągu ostatnich 5 lat.
-
Zachowaj całkowitą abstynencję: Jeśli jesteś w okresie próbnym, pamiętaj o limicie 0,0 promila – każda ilość alkoholu we krwi będzie skutkować poważnymi konsekwencjami.
-
Monitoruj punkty karne: Jeśli w okresie próbnym zgromadzisz więcej niż 12 punktów karnych, zostaniesz skierowany na obowiązkowe odpłatne szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym.
-
Zwróć uwagę na ciągniki: Jako kierowca samochodu osobowego spodziewaj się, że maszyny rolnicze będą poruszać się szybciej, co może wpłynąć na planowanie manewrów wyprzedzania.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.