Idziesz wypłacić gotówkę w PKO BP w Warszawie? Od lipca masz na to mniej czasu niż myślisz
Klienci PKO Banku Polskiego w Warszawie dostają w te dni SMS-y z ważną informacją na lato. Godziny wpłat i wypłat się zmienią, niezależnie od tego, jak długo dany oddział jest otwarty dla innych spraw.
Co dokładnie się zmienia
Bank rozsyła komunikat SMS z treścią: „Od 1.07 do 30.09.2026 w oddziałach z obsługą gotówki w Warszawie, pieniądze wpłacisz/wypłacisz w godz. 9-16”. To ograniczenie dotyczy wyłącznie operacji kasowych – czyli fizycznej wpłaty lub wypłaty pieniędzy przy okienku. Sam oddział może być otwarty dłużej i przyjmować klientów w innych sprawach – kontach, kredytach, kartach – poza tymi godzinami, ale kasa po godzinie 16:00 już nie zadziała. Bank zaznacza w komunikacie, że dokładne godziny pracy konkretnego oddziału – a więc to, kiedy faktycznie warto się tam wybrać – trzeba sprawdzić na stronie internetowej banku, bo mogą się różnić placówka od placówki.
Dlaczego to się dzieje akurat teraz?
Tego typu sezonowe korekty godzin obsługi kasowej w wybranych oddziałach to dla PKO BP praktyka, którą bank stosuje od dłuższego czasu – podobne ograniczenia czasowe albo stałe przejście na obsługę wyłącznie przez urządzenia samoobsługowe (wpłatomaty, bankomaty) wprowadzano już wcześniej w innych miastach. Trzymiesięczny okres letni, pokrywający się z wakacjami, to typowy moment na takie zmiany – część pracowników oddziałów korzysta w tym czasie z urlopów, co ogranicza możliwość pełnej, całodniowej obsługi kasowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj wizytę w kasie z wyprzedzeniem
- Jeśli musisz wpłacić lub wypłacić gotówkę w warszawskim oddziale PKO BP między 1 lipca a 30 września, zrób to między 9:00 a 16:00 – po tej godzinie kasa może już nie działać, nawet jeśli sam oddział jest otwarty.
- Sprawdź dokładne godziny pracy konkretnej, interesującej Cię placówki na stronie internetowej PKO BP przed wyjściem z domu – mogą się różnić między oddziałami.
- Jeśli nie zdążysz w te godziny, rozważ wpłatomat lub bankomat z funkcją wpłaty – te urządzenia zwykle działają poza godzinami pracy kasy, a w niektórych oddziałach to jedyny sposób na obsługę gotówkową poza wskazanym oknem czasowym.
- Większe wpłaty firmowe lub gotówkowe transze warto zaplanować na konkretną godzinę w tym oknie, najlepiej z marginesem czasowym, na wypadek kolejki przy okienku.
- Jeśli Twoje sprawy bankowe nie wymagają fizycznej gotówki – przelewy, sprawdzanie salda, większość spraw można nadal załatwić przez bankowość elektroniczną lub w oddziale poza tymi godzinami, bez ograniczeń.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.