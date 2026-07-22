III linia metra zmieni rynek nieruchomości. Gdzie warto kupić mieszkanie?
Artykuł sponsorowany przy współpracy z portalem rynekpierwotny.pl.
Budowa trzeciej linii metra to największa inwestycja komunikacyjna Warszawy od lat. M3 połączy Pragę-Południe, Mokotów i Ochotę, zmieniając układ sił na stołecznym rynku nieruchomości. Sprawdzamy, które rejony mają dziś największy potencjał inwestycyjny i co warto wiedzieć przed zakupem mieszkania przy trasie nowej linii.
Ogłoszenie lokalizacji stacji metra podnosi wyceny okolicznych nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Inwestorzy, którzy kupują mieszkania na wczesnym etapie, najczęściej osiągają najwyższe stopy zwrotu. Jak zauważył Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl: w tym roku średnia cena metra kwadratowego w Warszawie wzrosła już o około 8 proc. Tempo podwyżek w pierwszych miesiącach 2026 r. było wyższe niż przez wcześniejsze dwa lata.
Jak przebiega trasa M3?
Planowana linia M3 obsłuży gęsto zaludnione dzielnice po obu stronach Wisły. Pierwszy etap w całości biegnie przez Pragę-Południe.
Praga-Południe – pierwszy etap
Pociągi zatrzymają się przy Rondzie Wiatraczna, Dworcu Wschodnim, ulicy Ostrobramskiej oraz na Gocławiu i Kamionku. Pasażerowie z prawobrzeżnej Warszawy zyskają bezpośrednie połączenie z węzłem przesiadkowym przy Stadionie Narodowym. Czas przejazdu do lewobrzeżnej części miasta może skrócić się o około 15 minut. W godzinach szczytu odciąży to mosty Poniatowskiego i Łazienkowski.
Mokotów i Ochota – kolejne etapy
Dalsze odcinki poprowadzą pociągi pod dnem Wisły w kierunku Siekierek. Metro obsłuży następnie dolny i górny Mokotów, przetnie linię M1 na stacji Racławicka i dotrze finalnie na Ochotę – do stacji w rejonie Żwirki i Wigury. Powstanie w ten sposób połączenie międzydzielnicowe całkowicie omijające ścisłe centrum.
Jak III linia metra wpłynie na ceny mieszkań w Warszawie?
Warszawa dobrze zna zjawisko „efektu metra”. Rynek nieruchomości reaguje na plany budowy kolei podziemnej szybciej niż większość kupujących się spodziewa.
Dane rynkowe pokazują, że wartość lokalu spada o około 1,2 proc. za każde 100 metrów oddalenia od wejścia na peron. Mieszkania tuż przy stacjach cieszą się w stolicy największym popytem – zarówno wśród kupujących na własne potrzeby, jak i wśród inwestorów.
Analiza wzrostu cen przy istniejących liniach metra
Historyczny przebieg budowy M2 dostarcza twardych danych. W latach 2013–2019 średnie ceny mieszkań w okolicach stacji Świętokrzyska wzrosły o 39 proc. W tym samym czasie inne rejony Śródmieścia zanotowały wzrost o 21 proc. – a więc o 18 p.p. mniej.
Podobna dynamika wystąpiła przy stacji Stadion Narodowy, gdzie ceny poszły w górę o 37 proc. oraz przy Rondzie Daszyńskiego – o 38 proc. Wzrosty następowały na długo przed uruchomieniem pierwszego kursu.
„Efekt metra” nie czeka na otwarcie stacji. Wartość nieruchomości rośnie już w momencie oficjalnego potwierdzenia lokalizacji przystanków – a najsilniej w pierwszych latach po tej informacji.
Sposobem na zaoszczędzenie przy zakupie nowego mieszkania jest skorzystanie z promocji deweloperów. W Warszawie dostępne są mieszkania bez wkładu własnego. Stolica ma najwyższy limit spośród wszystkich polskich miast w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. W III kwartale 2026 r. cena nowego mieszkania nie może przekroczyć 16 167,42 zł za 1 mkw. Limity aktualizowane są co kwartał przez BGK. Na https://rynekpierwotny.pl/ zebraliśmy oferty warszawskich deweloperów, których cena za metr mieści się w aktualnym limicie RKM. Znajdziesz je tutaj: https://rynekpierwotny.pl/promocje/bez-wkladu-wlasnego/warszawa/
Prognozy dla dzielnic przy trasie M3
Obecne ceny mieszkań na Pradze-Południe i Mokotowie nie uwzględniają jeszcze w pełni przyszłej dostępności komunikacyjnej. Zakup lokalu w pobliżu trasy daje realną perspektywę wzrostu wartości o 15–20 proc. w horyzoncie kilku lat.
Średnie ceny za mkw. i potencjał inwestycyjny wybranych rejonów Warszawy
|
Rejon / dzielnica
|Średnia cena
za mkw.
|
Główny atut inwestycyjny
|Kamionek (Praga-
Południe)
|ok. 19 000 zł
|Industrialny klimat, bliskość planowanej stacji Mińska i Dworca Wschodniego
|Gocław (Praga-Południe)
|ok. 17 000–18
000 zł
|Rozbudowana infrastruktura osiedlowa, likwidacja problemu korków do centrum
|Siekierki (Mokotów)
|ok. 19 000–20
000 zł
|Nowoczesna zabudowa nad Wisłą, dostęp do
stacji M3 w drugim etapie
Gdzie konkretnie szukać mieszkania przy M3?
Kamionek
Na Kamionku najciekawsze projekty deweloperskie koncentrują się wokół planowanej stacji Mińska. Dzielnica łączy industrialny charakter zabudowy z bliskim sąsiedztwem Śródmieścia. Po uruchomieniu peronów lokalne stawki za mkw. mogą zrównać się z cenami w droższych częściach lewobrzeżnej Warszawy. Aktywność deweloperów jest tu wyraźnie widoczna – nowe inwestycje powstają przy ulicach Żupniczej i Mińskiej, a ceny wciąż utrzymują racjonalny poziom.
Gocław
Gocław to jeden z gęściej zaludnionych rejonów Pragi-Południe. Dzielnica dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą codzienną – szkołami, sklepami i terenami zielonymi. Metro zlikwiduje tu główny problem mieszkańców, czyli trudny dojazd do centrum w godzinach szczytu. Dla inwestorów oznacza to wyraźny wzrost popytu na wynajem ze strony osób pracujących po lewej stronie Wisły.
Siekierki
Siekierki to dziś jeden z największych obszarów rozwojowych na mapie Mokotowa. Deweloperzy oddają tam do użytku całe kwartały nowej zabudowy w sąsiedztwie Wisły. Podłączenie tych terenów do sieci metra w drugim etapie budowy nada dzielnicy status porównywalny z Wilanowem czy Dolnym Mokotowem.
Rynek pierwotny przy trasie M3 – co robi się dziś?
Działy analityczne dużych deweloperów śledzą komunikaty ratusza na bieżąco. Tereny wzdłuż przyszłej trasy M3 szybko stały się jednymi z najgorętszych punktów inwestycyjnych na mapie Warszawy.
Ze względu na wysoką gęstość zaludnienia Pragi-Południe i Mokotowa duże podmioty rynkowe skupują dostępne grunty. Rejon ulic Żupniczej i Mińskiej na Kamionku notuje dziś najwyższą aktywność deweloperską spośród wszystkich lokalizacji przy planowanej trasie. Ceny mkw. utrzymują się na poziomie, który wciąż pozwala na racjonalną kalkulację inwestycyjną.
Historia Warszawy pokazuje wyraźny schemat: z każdym rokiem przybliżającym finał prac podziemnych wartość okolicznych nieruchomości rośnie. Kupując mieszkanie dziś – na wczesnym etapie przygotowań – można uchwycić największą część tego wzrostu.
Należy przy tym pamiętać o ryzyku harmonogramowym. Miasto planuje start prac budowlanych na 2028 rok. Ewentualne opóźnienia przetargowe mogą wydłużyć termin oddania trasy do użytku.
Podsumowanie
III linia metra zmieni układ komunikacyjny Warszawy i otworzy nowy rozdział dla rynku nieruchomości na Pradze-Południe, Mokotowie i Ochocie. Historyczne dane z budowy M2 potwierdzają, że wzrosty cen przy stacjach sięgają kilkudziesięciu procent – i zaczynają się na długo przed pierwszym kursem pociągu.
Kamionek, Gocław i Siekierki to dziś trzy lokalizacje o największym potencjale inwestycyjnym przy planowanej trasie M3. Ceny mkw. w tych rejonach wciąż pozostają poniżej poziomów, które historycznie osiągały dzielnice obsługiwane przez M1 i M2.
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Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.