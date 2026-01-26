IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą! Prawie cała Polska w alertach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał pilne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą, która uderzyła w kraj w poniedziałkowy poranek. Marznący deszcz doprowadził do powstania gołoledzi na drogach oraz oblodzenia sieci trakcyjnej. Najtrudniejsza sytuacja występuje w zachodniej Polsce oraz w Wielkopolsce, gdzie z powodu ślizgawicy doszło do paraliżu na lotnisku w Poznaniu oraz poważnych utrudnień w ruchu kolejowym
Odwołane pociągi i paraliż na zachodzie kraju
Z powodu ekstremalnych warunków atmosferycznych pociągi PKP Intercity w zachodniej części kraju kursują z bardzo dużymi opóźnieniami, a wiele składów zostało odwołanych. Ruch został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach na kluczowych odcinkach: Poznań Główny – Frankfurt nad Odrą, Poznań Główny – Wrocław Główny oraz Rzepin – Szczecin Główny.
Dwa stopnie zagrożenia meteorologicznego
IMGW wprowadził alarmy drugiego stopnia, które obowiązują do godziny 20 w poniedziałek 26 stycznia. Obejmują one województwa: pomorskie, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie (północ), kujawsko-pomorskie, wielkopolskie (z wyłączeniem powiatów południowych) oraz północne powiaty mazowieckiego (m.in. mławski, przasnyski i ostrołęcki). W tych regionach prognozowane są umiarkowane opady marznące, których kulminacja nastąpiła w godzinach porannych.
Łagodniejsze ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla pozostałej części Mazowsza, południowej Wielkopolski, województwa łódzkiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego i części podkarpackiego. Tam niebezpieczna aura powinna ustąpić między godziną 10 a 15. Jednocześnie na południu Podkarpacia (m.in. powiat bieszczadzki, sanocki, krośnieński) obowiązują żółte alerty przed roztopami. Temperatura wzrośnie tam nawet do 7 stopni Celsjusza, co przy opadach deszczu rzędu 10 litrów na metr kwadratowy spowoduje szybkie znikanie pokrywy śnieżnej. Ostrzeżenia te wygasną dopiero we wtorek 27 stycznia o godzinie 17.
Jak sobie poradzić z trudnymi warunkami pogodowymi:
-
Zweryfikuj połączenia kolejowe: Zanim udasz się na dworzec, sprawdź aktualne komunikaty PKP Intercity, szczególnie jeśli podróżujesz z Poznania, Szczecina lub Wrocławia.
-
Przygotuj auto do jazdy: Usuń lód z szyb i lusterek oraz zachowaj szczególną ostrożność na drogach lokalnych, które mogą być bardzo śliskie mimo braku zalegającego śniegu.
-
Uważaj na chodnikach: Piesi powinni zachować czujność na nieposypanych nawierzchniach, zwłaszcza w rejonach objętych 2 stopniem ostrzeżenia.
-
Zabezpiecz mienie na południu: Jeśli mieszkasz w rejonach podgórskich Podkarpacia, przygotuj się na lokalne rozlewiska spowodowane gwałtowną odwilżą i opadami deszczu.
