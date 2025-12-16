IKEA wycofuje popularny produkt spożywczy. Pilny apel do klientów
IKEA pilnie wycofuje ze sprzedaży popularny produkt spożywczy z powodu błędu w oznakowaniu alergenów. Sieć ostrzega klientów przed spożywaniem prażonej cebulki ROSTAD LÖK z wybranych partii, podkreślając zagrożenie dla osób z alergią na pszenicę i nietolerancją glutenu.
IKEA wydała pilny komunikat dotyczący wycofania jednego z popularnych produktów spożywczych dostępnych w jej sklepach. Decyzja dotyczy prażonej cebulki sprzedawanej pod marką ROSTAD LÖK i została podjęta ze względów bezpieczeństwa żywności.
Co się stało?
Jak poinformowała sieć, powodem wycofania produktu jest błąd w oznakowaniu alergenów. Choć w wykazie składników prawidłowo wskazano obecność pszenicy, informacja ta nie została odpowiednio wyróżniona w sekcji dotyczącej alergenów, czego wymagają obowiązujące przepisy.
Dla osób z alergią na pszenicę, nietolerancją glutenu lub chorujących na celiakię taki brak jednoznacznego ostrzeżenia może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia.
Kogo dotyczy ostrzeżenie?
IKEA apeluje, aby produktu nie spożywały osoby uczulone na pszenicę lub gluten, a także osoby z nietolerancją glutenu i celiakią. W oficjalnym komunikacie sieć podkreśla, że nawet niewielkie ilości glutenu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych u osób dotkniętych tymi schorzeniami.
Jaki produkt został wycofany?
Wycofanie dotyczy konkretnych partii produktu:
- Nazwa: ROSTAD LÖK – prażona cebulka
- Gramatura: 100 g
- Numer artykułu: 302.371.76
- Daty minimalnej trwałości: od 01.09.2026 do 22.11.2026
- Kraje objęte wycofaniem: Polska, Irlandia, Portugalia, Hiszpania oraz Zjednoczone Królestwo (dotyczy sklepu IKEA w Belfaście)
Produkty z innymi datami przydatności do spożycia nie są objęte akcją.
Co powinni zrobić klienci?
Osoby, które zakupiły wskazany produkt i należą do grupy ryzyka, powinny zaprzestać jego spożywania. IKEA informuje, że wycofaną prażoną cebulkę można zwrócić w dowolnym sklepie sieci. Klienci otrzymają pełny zwrot kosztów, nawet bez konieczności okazywania paragonu.
Sieć podkreśla, że decyzja o wycofaniu została podjęta natychmiast po wykryciu nieprawidłowości i jest elementem standardowych procedur bezpieczeństwa.
Dlaczego takie wycofania są ważne?
Przepisy dotyczące znakowania żywności jasno określają, że alergeny muszą być wyraźnie oznaczone, aby konsumenci mogli podejmować świadome i bezpieczne decyzje zakupowe. Nawet formalnie drobny błąd w etykiecie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.
Wycofanie produktu przez IKEA pokazuje, jak istotna jest precyzja w informowaniu klientów i szybka reakcja w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.
