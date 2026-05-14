IKEA zwalnia pracowników polskiej fabryki! Znamy szczegóły decyzji

14 maja 2026 22:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Spółka IKEA Industry poinformowała o planowanej redukcji zatrudnienia w jednym ze swoich zakładów produkcyjnych w Polsce. Decyzja o zwolnieniach grupowych dotyczy placówki zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim.

IKEA Industry podjęła decyzję o zwolnieniu 220 pracowników fabryki w Wielbarku. Redukcja obejmuje około 7 proc. załogi tego zakładu, który jest jednym z największych producentów mebli drewnianych w strukturach grupy.

Przyczyny redukcji zatrudnienia

Spółka argumentuje decyzję spadkiem zamówień oraz wyzwaniami ekonomicznymi, z którymi mierzy się branża meblarska. IKEA Industry wskazuje na konieczność dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnej sytuacji rynkowej. Proces zwolnień grupowych ma zostać przeprowadzony w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

Wsparcie dla zwalnianych pracowników

Pracodawca zadeklarował wypłatę odpraw oraz pakiet wsparcia dla osób odchodzących z firmy. Program ma obejmować pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. Zarząd spółki poinformował o sytuacji Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.

IKEA Industry jest częścią grupy Inter IKEA i zajmuje się produkcją mebli z drewna litego oraz płyt komórkowych. Fabryka w Wielbarku pozostaje kluczowym elementem łańcucha dostaw koncernu, mimo ogłoszonej redukcji etatów.

 

 

Źródło: Business Insider (businessinsider.com.pl)

 

