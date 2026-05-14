IKEA zwalnia pracowników polskiej fabryki! Znamy szczegóły decyzji
Przyczyny redukcji zatrudnienia
Spółka argumentuje decyzję spadkiem zamówień oraz wyzwaniami ekonomicznymi, z którymi mierzy się branża meblarska. IKEA Industry wskazuje na konieczność dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnej sytuacji rynkowej. Proces zwolnień grupowych ma zostać przeprowadzony w porozumieniu z organizacjami związkowymi.
Wsparcie dla zwalnianych pracowników
Pracodawca zadeklarował wypłatę odpraw oraz pakiet wsparcia dla osób odchodzących z firmy. Program ma obejmować pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. Zarząd spółki poinformował o sytuacji Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.
IKEA Industry jest częścią grupy Inter IKEA i zajmuje się produkcją mebli z drewna litego oraz płyt komórkowych. Fabryka w Wielbarku pozostaje kluczowym elementem łańcucha dostaw koncernu, mimo ogłoszonej redukcji etatów.
