IKEA zwalnia pracowników polskiej fabryki! Znamy szczegóły decyzji

Przyczyny redukcji zatrudnienia

IKEA Industry podjęła decyzję o zwolnieniu 220 pracowników fabryki w Wielbarku. Redukcja obejmuje około 7 proc. załogi tego zakładu, który jest jednym z największych producentów mebli drewnianych w strukturach grupy.

Spółka argumentuje decyzję spadkiem zamówień oraz wyzwaniami ekonomicznymi, z którymi mierzy się branża meblarska. IKEA Industry wskazuje na konieczność dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnej sytuacji rynkowej. Proces zwolnień grupowych ma zostać przeprowadzony w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

Wsparcie dla zwalnianych pracowników

Pracodawca zadeklarował wypłatę odpraw oraz pakiet wsparcia dla osób odchodzących z firmy. Program ma obejmować pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. Zarząd spółki poinformował o sytuacji Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.

IKEA Industry jest częścią grupy Inter IKEA i zajmuje się produkcją mebli z drewna litego oraz płyt komórkowych. Fabryka w Wielbarku pozostaje kluczowym elementem łańcucha dostaw koncernu, mimo ogłoszonej redukcji etatów.