Ile dostaniesz na starość? Te dane GUS z marca 2026 zmienią wysokość Twojego świadczenia.

System emerytalny w Polsce dla wielu osób wciąż wydaje się skomplikowany. Tymczasem wysokość Twojego przyszłego świadczenia zależy od kilku jasnych reguł. Eksperci wyłonili 7 najważniejszych zasad, które pozwolą Ci zrozumieć, jak ZUS wylicza pieniądze i co możesz zrobić, by Twoja emerytura była wyższa.

1. Wiek to nie wszystko, liczy się staż Ustawowy wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak samo osiągnięcie tego wieku daje prawo do świadczenia tylko wtedy, gdy posiadamy tzw. okresy składkowe i nieskładkowe. Aby ubiegać się o emeryturę minimalną, kobiety muszą wykazać 20 lat stażu, a mężczyźni 25 lat.

2. Mechanizm wyliczania, prosta matematyka. Obecny system opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki. Twoja emerytura to wynik prostego dzielenia: suma zgromadzonego kapitału (zwaloryzowanego) dzielona przez średnie dalsze trwanie życia (wyrażone w miesiącach).

Nie żyje 14-letnia dziewczyna, nastolatkowie walczą o zdrowie po dramatycznym wypadku Składnik wzoru Co się w nim mieści? Kapitał początkowy Wartość pracy przed 1999 rokiem (bardzo ważna waloryzacja!). Składki na koncie Wszystkie wpłaty odprowadzone od wynagrodzeń po 1999 r. Subkonto w ZUS Część środków, która podlega dziedziczeniu. Średnie dalsze trwanie życia Dane GUS aktualizowane co roku w marcu.

3. Magia jednego roku, pracuj dłużej, zyskaj więcej. To jedna z najważniejszych zasad: każdy rok pracy powyżej wieku emerytalnego zwiększa Twoje przyszłe świadczenie o około 10-15%. Wynika to z dwóch powodów na konto wpływa więcej składek, a statystyczne dalsze trwanie życia się skraca, co zwiększa wynik dzielenia.

4. Waloryzacja, tarcza przed inflacją. ZUS co roku w marcu podnosi wartość Twoich zgromadzonych składek oraz już wypłacanych emerytur. W 2026 roku, przy wciąż odczuwalnej presji cenowej, waloryzacja odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu siły nabywczej seniorów. Rekordowe ceny ropy i energii sprawiają, że wskaźniki waloryzacji pozostają na wysokim poziomie.

5. Składka zdrowotna i podatki. Emerytura to przychód, od którego odprowadzana jest składka zdrowotna (9%). Jednak dzięki kwocie wolnej od podatku (30 tys. zł), emerytury do wysokości 2500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego (PIT).

6. Dziedziczenie środków, sprawdź subkonto. Wiele osób zapomina, że środki zgromadzone na subkoncie w ZUS oraz w OFE podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci ubezpieczonego przed przejściem na emeryturę (lub krótko po nim), wskazane osoby mogą ubiegać się o wypłatę tych pieniędzy.