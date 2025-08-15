Ile gotówki możesz trzymać w domu? Polacy będą zaskoczeni
Wielu z nas zastanawia się, czy prawo w Polsce w jakiś sposób ogranicza ilość gotówki, jaką można przechowywać w domu. Odpowiedź jest prosta – nie ma żadnego limitu. Możesz trzymać w mieszkaniu czy sejfie dowolną sumę, od kilkuset złotych po miliony. Przepisy tego nie zabraniają. Warto jednak pamiętać, że problem może pojawić się dopiero wtedy, gdy będziesz chciał taką gotówkę wpłacić do banku lub gdy jej źródło zostanie zakwestionowane. Banki mają obowiązek zgłaszać transakcje powyżej równowartości 15 tysięcy euro (około 65–70 tys. zł) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a klient może zostać poproszony o dokumenty potwierdzające pochodzenie pieniędzy.
Wypłata dużych kwot z konta również bywa kłopotliwa. Choć prawo tego nie zabrania, banki często wymagają wcześniejszego zgłoszenia chęci wypłaty większych sum, a w kasie dostępne jest zazwyczaj do 20 tysięcy złotych od ręki. Z bankomatów pobierzesz jeszcze mniej – najczęściej 5–10 tysięcy zł dziennie.
Eksperci finansowi ostrzegają, że trzymanie dużych pieniędzy w domu niesie ze sobą poważne ryzyko. Gotówka może zostać skradziona lub ulec zniszczeniu w pożarze czy zalaniu, a standardowe polisy mieszkaniowe rzadko obejmują wysokie sumy w banknotach. Do tego dochodzi inflacja – banknoty w szufladzie z roku na rok tracą wartość, a nie pracują na żadnym procencie. Z tego powodu specjaliści radzą, by w domu mieć jedynie niewielką „poduszkę bezpieczeństwa” – zwykle od 500 do 1000 zł – na wypadek awarii systemu bankowego, braku prądu czy innej sytuacji kryzysowej.
Jeśli jednak decydujesz się przechowywać większe kwoty, warto zainwestować w profesjonalny sejf, system alarmowy i monitoring, a gotówkę rozdzielić na kilka miejsc, by w razie włamania nie stracić wszystkiego naraz. W przypadku planowanej wpłaty większych pieniędzy na konto, dobrze jest mieć przygotowaną dokumentację potwierdzającą ich legalne pochodzenie.
Trzymanie gotówki w domu daje poczucie bezpieczeństwa i niezależności, ale może też stać się źródłem kłopotów. Zanim zdecydujesz się na większe kwoty w szufladzie, warto rozważyć, czy nie lepiej zabezpieczyć je w banku, obligacjach lub innych bezpiecznych formach oszczędzania.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.