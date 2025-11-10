Ile gotówki można trzymać w domu? Polacy pytają, a prawo odpowiada jasno

10 listopada 2025 12:50 | Autor: Anna Szkutnik

W czasach rosnącej inflacji, nieufności wobec banków i coraz częstszych awarii systemów płatniczych, wielu Polaków decyduje się na przechowywanie części oszczędności w gotówce – w domu, sejfie lub nawet w szufladzie. Pojawia się jednak kluczowe pytanie: czy istnieje limit gotówki, jaką można trzymać w domu i czy trzeba ją zgłaszać?

Fot. Warszawa w Pigułce

Trzymanie gotówki w domu jest w pełni legalne

Polskie prawo nie nakłada żadnego ograniczenia dotyczącego ilości gotówki, jaką obywatel może przechowywać w domu. Można więc mieć zarówno 1000 zł, jak i 100 000 zł w banknotach, o ile środki te pochodzą z legalnego źródła.

Nie istnieją przepisy, które wymagałyby zgłoszenia takich pieniędzy do urzędu skarbowego czy banku. Państwo nie ingeruje w to, jak obywatel przechowuje swój majątek – dopóki nie pojawia się podejrzenie, że środki mogą pochodzić z działalności przestępczej.

Skarbówka interesuje się dopiero przy wydatkach

Problem może się pojawić dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna wydawać dużą ilość gotówki, której pochodzenia nie jest w stanie udokumentować. Jeśli np. obywatel trzymał w domu kilkaset tysięcy złotych i nagle za nie kupuje nieruchomość, samochód lub inwestuje w firmę – urząd skarbowy ma prawo zapytać, skąd pochodzą te środki.

W przypadku braku dowodów (np. umowy darowizny, sprzedaży lub historii wypłat z konta), fiskus może uznać, że pieniądze pochodzą z nieujawnionych źródeł i nałożyć podatek sankcyjny w wysokości nawet 75 procent wartości.

Banki ograniczają obrót gotówką, ale nie przechowywanie

Warto odróżnić przechowywanie gotówki od jej wpłacania lub wypłacania z banku. Od 2024 roku obowiązują limity transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami – maksymalnie 15 000 zł, a w przypadku płatności pomiędzy firmą a osobą prywatną – 20 000 zł. Te limity jednak nie dotyczą posiadania pieniędzy w domu.

Jeśli jednak ktoś często wpłaca lub wypłaca duże kwoty, bank może – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zgłosić taką operację do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Czy gotówka w domu jest bezpieczna?

Z punktu widzenia prawa – tak. Z punktu widzenia praktyki – nie zawsze. Policja regularnie odnotowuje przypadki włamań i kradzieży, w których ofiary tracą nie tylko biżuterię, ale też całe oszczędności życia trzymane w gotówce.

Eksperci zalecają, aby:

  • trzymać pieniądze w sejfie z certyfikatem, przymocowanym do ściany lub podłoża,

  • unikać przechowywania dużych kwot w oczywistych miejscach (szuflady, materace, szafy),

  • rozdzielić środki – część w domu, część na koncie, część np. w depozycie lub obligacjach skarbowych.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli chcesz przechowywać gotówkę w domu – możesz to robić bez żadnych ograniczeń. Musisz jednak pamiętać o bezpieczeństwie i udokumentowanym pochodzeniu pieniędzy. W przeciwnym razie – nawet legalne oszczędności mogą stać się źródłem problemów w kontakcie z fiskusem.

Podsumowując:

  • Nie ma limitu gotówki, jaką można trzymać w domu.

  • Nie trzeba jej zgłaszać do urzędu.

  • Trzeba umieć wykazać, skąd się wzięła.

  • Warto zadbać o bezpieczeństwo – bo banknoty w domu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem ani gwarancją państwa.

