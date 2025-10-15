Ile gotówki trzeba mieć na wypadek ewakuacji? Eksperci podają konkretne kwoty i zasady

15 października 2025 04:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zdaniem ekspertów ds. zarządzania kryzysowego oraz rekomendacji organizacji takich jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, każdy dorosły obywatel powinien mieć w gotówce kwotę równą co najmniej 3–5 dniowym podstawowym wydatkom.

Fot. Warszawa w Pigułce

Szacunkowe kwoty:

  • dla jednej osoby dorosłej:
    minimum 500–1000 zł (nocleg, wyżywienie, transport, podstawowe zakupy)

  • dla pary lub małej rodziny (2+1):
    1500–3000 zł

  • dla większej rodziny (2+3 lub więcej):
    3000–5000 zł lub więcej, w zależności od potrzeb

To kwota, która pozwoli przetrwać pierwsze dni ewakuacji w bezpiecznym miejscu – opłacić nocleg, jedzenie, paliwo, podstawowe środki higieny, leki lub transport.

Jak przechowywać gotówkę?

Nie wystarczy „mieć pieniądze pod ręką”. Trzeba jeszcze zadbać o ich bezpieczne przechowywanie.

Zasady przechowywania gotówki na wypadek ewakuacji:

  • Podziel środki na mniejsze kwoty (np. po 50, 100, 200 zł), by łatwiej płacić i nie wzbudzać zainteresowania.

  • Trzymaj pieniądze w kilku miejscach – część w domu (np. w plecaku ewakuacyjnym), część przy sobie (portfel, kieszeń), część w aucie (schowana, ale łatwo dostępna).

  • Unikaj dużych nominałów – w kryzysie może być problem z wydaniem reszty.

  • Uważaj na wilgoć, ogień, kradzież – przechowuj banknoty w wodoodpornym, trudnym do zniszczenia opakowaniu (np. koperta strunowa, etui antykradzieżowe).

Czy trzymać euro lub dolary?

Jeśli planujesz ewakuację za granicę – do Niemiec, Czech, Litwy czy na Słowację – dobrym rozwiązaniem jest również posiadanie waluty obcej, np. euro lub dolarów.

  • Warto mieć:
    100–300 euro lub USD – w banknotach 5, 10, 20, 50

Waluty te są akceptowane w wielu krajach UE oraz mogą okazać się niezbędne, gdy polski złoty nie będzie respektowany.

Jak NIE przechowywać gotówki?

  • Nie zostawiaj wszystkich pieniędzy w banku – system bankowy może nie działać.

  • Nie polegaj tylko na kartach – w sytuacji ewakuacji możesz nie mieć gdzie zapłacić bezgotówkowo.

  • Nie chowaj gotówki w oczywistych miejscach (np. pod materacem, w szufladzie z bielizną).

  • Nie mów publicznie, że trzymasz gotówkę w domu – to zwiększa ryzyko kradzieży.

Co jeszcze warto mieć razem z gotówką?

Jeśli planujesz być przygotowany na ewakuację, trzymaj razem z gotówką:

  • dowód osobisty lub paszport,

  • prawo jazdy (jeśli je posiadasz),

  • kartkę z ważnymi numerami kontaktowymi,

  • podstawowe leki,

  • kopię dokumentacji medycznej i kont bankowych.

Co to oznacza dla czytelnika?

W razie realnego zagrożenia – jak te, które w ostatnich dniach dotknęły wschodnią Polskę – gotówka może być Twoim jedynym narzędziem przetrwania pierwszych godzin i dni po ewakuacji. Przygotowanie takiego zapasu to nie panika – to zdrowy rozsądek i odpowiedzialność.

Nie wiemy, kiedy sytuacja się pogorszy, ale możemy być gotowi.

