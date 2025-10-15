Ile gotówki trzeba mieć na wypadek ewakuacji? Eksperci podają konkretne kwoty i zasady
Zdaniem ekspertów ds. zarządzania kryzysowego oraz rekomendacji organizacji takich jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, każdy dorosły obywatel powinien mieć w gotówce kwotę równą co najmniej 3–5 dniowym podstawowym wydatkom.
Szacunkowe kwoty:
-
dla jednej osoby dorosłej:
minimum 500–1000 zł (nocleg, wyżywienie, transport, podstawowe zakupy)
-
dla pary lub małej rodziny (2+1):
1500–3000 zł
-
dla większej rodziny (2+3 lub więcej):
3000–5000 zł lub więcej, w zależności od potrzeb
To kwota, która pozwoli przetrwać pierwsze dni ewakuacji w bezpiecznym miejscu – opłacić nocleg, jedzenie, paliwo, podstawowe środki higieny, leki lub transport.
Jak przechowywać gotówkę?
Nie wystarczy „mieć pieniądze pod ręką”. Trzeba jeszcze zadbać o ich bezpieczne przechowywanie.
Zasady przechowywania gotówki na wypadek ewakuacji:
-
Podziel środki na mniejsze kwoty (np. po 50, 100, 200 zł), by łatwiej płacić i nie wzbudzać zainteresowania.
-
Trzymaj pieniądze w kilku miejscach – część w domu (np. w plecaku ewakuacyjnym), część przy sobie (portfel, kieszeń), część w aucie (schowana, ale łatwo dostępna).
-
Unikaj dużych nominałów – w kryzysie może być problem z wydaniem reszty.
-
Uważaj na wilgoć, ogień, kradzież – przechowuj banknoty w wodoodpornym, trudnym do zniszczenia opakowaniu (np. koperta strunowa, etui antykradzieżowe).
Czy trzymać euro lub dolary?
Jeśli planujesz ewakuację za granicę – do Niemiec, Czech, Litwy czy na Słowację – dobrym rozwiązaniem jest również posiadanie waluty obcej, np. euro lub dolarów.
-
Warto mieć:
100–300 euro lub USD – w banknotach 5, 10, 20, 50
Waluty te są akceptowane w wielu krajach UE oraz mogą okazać się niezbędne, gdy polski złoty nie będzie respektowany.
Jak NIE przechowywać gotówki?
-
Nie zostawiaj wszystkich pieniędzy w banku – system bankowy może nie działać.
-
Nie polegaj tylko na kartach – w sytuacji ewakuacji możesz nie mieć gdzie zapłacić bezgotówkowo.
-
Nie chowaj gotówki w oczywistych miejscach (np. pod materacem, w szufladzie z bielizną).
-
Nie mów publicznie, że trzymasz gotówkę w domu – to zwiększa ryzyko kradzieży.
Co jeszcze warto mieć razem z gotówką?
Jeśli planujesz być przygotowany na ewakuację, trzymaj razem z gotówką:
-
dowód osobisty lub paszport,
-
prawo jazdy (jeśli je posiadasz),
-
kartkę z ważnymi numerami kontaktowymi,
-
podstawowe leki,
-
kopię dokumentacji medycznej i kont bankowych.
Co to oznacza dla czytelnika?
W razie realnego zagrożenia – jak te, które w ostatnich dniach dotknęły wschodnią Polskę – gotówka może być Twoim jedynym narzędziem przetrwania pierwszych godzin i dni po ewakuacji. Przygotowanie takiego zapasu to nie panika – to zdrowy rozsądek i odpowiedzialność.
Nie wiemy, kiedy sytuacja się pogorszy, ale możemy być gotowi.
