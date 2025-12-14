Ile gotówki wolno trzymać w domu? Sprawdzamy, co naprawdę mówi prawo
Wraz z rosnącą popularnością płatności bezgotówkowych coraz więcej Polaków zastanawia się, czy prawo ogranicza ilość gotówki, którą można trzymać w domu. W sieci krążą sprzeczne informacje i plotki o nadchodzących limitach. Sprawdzamy, co faktycznie mówią obowiązujące przepisy i czy posiadanie dużej sumy pieniędzy w domowej skrytce jest legalne.
Tyle gotówki można trzymać w domu. Przepisy są jasne, Polacy powinni to wiedzieć
Wraz z rozwojem płatności bezgotówkowych w Polsce regularnie wraca pytanie o przyszłość tradycyjnych banknotów. W sieci krążą pogłoski o rzekomych limitach gotówki, które można trzymać w domu, a wizja „społeczeństwa bezgotówkowego” budzi niepokój zwłaszcza wśród osób starszych. Sprawdzamy, co naprawdę mówią przepisy i czy Polacy mają się czego obawiać.
Płatności bezgotówkowe zdominowały codzienność
Karty, BLIK i aplikacje mobilne stały się standardem w sklepach, urzędach i usługach. Coraz więcej osób rezygnuje z noszenia portfela na rzecz smartfona. To wygodne i szybkie rozwiązanie, które pozwala kontrolować wydatki niemal w czasie rzeczywistym. Z punktu widzenia państwa oznacza to również większą przejrzystość obrotu pieniędzmi i ograniczenie szarej strefy.
Zmiana nawyków płatniczych postępuje dynamicznie, ale nie oznacza to końca gotówki. Mimo cyfrowej rewolucji banknoty i monety wciąż są powszechnie akceptowane i chronione prawem.
Dlaczego Polacy wciąż trzymają gotówkę w domu
Dla wielu osób gotówka to synonim bezpieczeństwa i niezależności. Fizyczny pieniądz daje poczucie kontroli nad oszczędnościami i stanowi zabezpieczenie na wypadek awarii systemów bankowych, braku internetu czy problemów technicznych. Ten argument często podnoszą seniorzy, ale nie tylko oni.
Gotówka ma też wymiar psychologiczny. Widok realnie wydawanych pieniędzy sprzyja rozsądniejszemu gospodarowaniu budżetem. Z tego powodu całkowita rezygnacja z banknotów budzi sprzeciw, mimo rosnącej popularności płatności elektronicznych.
Ile gotówki można legalnie trzymać w domu
Prawo w tej kwestii jest jednoznaczne. W Polsce nie istnieje żaden limit kwoty gotówki, którą można przechowywać w domu. Nie ma przepisów określających maksymalną sumę pieniędzy trzymanych w prywatnym mieszkaniu ani obowiązku ich zgłaszania. To majątek prywatny, który nie podlega ewidencji.
Pojawiające się w internecie informacje o rzekomym wprowadzeniu limitów od 2026 roku są nieprawdziwe. Nie ma projektów ustaw ani oficjalnych zapowiedzi, które przewidywałyby takie ograniczenia. Przechowywanie gotówki w domu jest legalne i nie grożą za to żadne kary.
Ryzyko, o którym warto pamiętać
Brak limitu nie oznacza braku zagrożeń. Duże sumy pieniędzy trzymane w domu narażone są na kradzież, pożar czy zalanie. W przypadku takich zdarzeń odzyskanie gotówki bywa niemożliwe, zwłaszcza jeśli nie była ona odpowiednio zabezpieczona.
Eksperci przypominają, że sejf lub konto bankowe zapewniają wyższy poziom ochrony. Gotówka w domu może być rozsądnym rozwiązaniem awaryjnym, ale długoterminowe przechowywanie dużych kwot wiąże się z realnym ryzykiem.
Co to oznacza dla Polaków
Polacy mogą spać spokojnie. Prawo nie ogranicza ilości gotówki trzymanej w domu i nie zapowiada zmian w tym zakresie. Wybór między bankiem a domową skrytką pozostaje indywidualną decyzją, którą warto podejmować, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i własne potrzeby. Gotówka nie znika, a jej posiadanie w domu nadal jest w pełni legalne.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.