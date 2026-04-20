Ile kosztuje remont w Warszawie w 2026 roku? Sprawdziliśmy stawki hydraulika, elektryka i glazurnika
Planując remont w Warszawie, trzeba się przygotować na ceny wyraźnie wyższe niż gdzie indziej w Polsce. Stolica jest najdroższym rynkiem usług budowlanych w kraju – fachowcy pracujący w centrum stolicy biorą nawet o 25-30% więcej niż ich koledzy w innych województwach, a dojazd w korkach i koszty utylizacji gruzu podnoszą każdą fakturę o kolejne kilkaset złotych. Zebraliśmy aktualne stawki z 2026 roku i wyliczyliśmy, ile realnie trzeba zapłacić za remont kawalerki, mieszkania dwu- i trzypokojowego – zarówno za robociznę, jak i za materiały.
Stawki fachowców w Warszawie 2026 – ile bierze każdy specjalista
Hydraulik w Warszawie to jeden z droższych fachowców na rynku. Stawka godzinowa wynosi 150-220 zł brutto, a przy bardziej skomplikowanych pracach, takich jak wymiana pionów czy całkowita przebudowa instalacji, może sięgnąć 250-290 zł/h. Jeden punkt hydrauliczny – czyli przyłącze dla umywalki, WC lub pralki – wyceniany jest na 500-800 zł z materiałem. Kompleksowa hydraulika w łazience 5 m² (przebudowa, nowe rury, biały montaż) kosztuje robocizną 2 000-4 000 zł, bez materiałów. Minimalny koszt wizyty – nawet przy drobnych naprawach – to zazwyczaj 300-400 zł.
Elektryk bierze w Warszawie 130-200 zł/h brutto, a specjalista z certyfikatem SEP i uprawnieniami do odbioru instalacji – nawet 220 zł/h. Jeden punkt elektryczny (gniazdko lub włącznik, razem z materiałem, kutiem i tynkowaniem) kosztuje 200-400 zł. Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu – projekt, kucie, nowe przewody, tablice rozdzielcze i odbiór – to 100-200 zł za m² robocizny. Dla typowej kawalerki 30 m² z 15 punktami elektrycznymi sam elektryk z materiałem pobierze 8 000-12 000 zł.
Glazurnik rozlicza się przede wszystkim za metr kwadratowy ułożonych płytek. Stawka w Warszawie wynosi 90-170 zł/m² robocizny (bez kosztów płytek i kleju). Prosta podłoga lub ściana to niższy przedział, mozaika, układ w jodełkę albo skomplikowane cięcia – nawet 170 zł/m² i więcej. Fugowanie wliczone jest zazwyczaj w cenę. Godzinowo glazurnik pobiera 100-180 zł. Całkowita robocizna przy wykładaniu łazienki 5 m² (ściany + podłoga to ok. 20 m² płytek) to 2 000-3 500 zł za samą pracę.
Malarz to najtańszy z regularnych fachowców remontowych. Za malowanie ścian dwoma warstwami dobrej farby bierze 15-25 zł/m² robocizny. Szpachlowanie i gładzenie ścian to dodatkowe 25-35 zł/m², gruntowanie – 12-18 zł/m². Godzinowo malarz pobiera 60-100 zł. Malowanie całego mieszkania 50 m² (ściany i sufity to ok. 150-180 m² powierzchni) to robocizna rzędu 3 000-5 000 zł, bez farb i materiałów pomocniczych.
Tynkarz i posadzkarz: tynk gipsowy maszynowy wyceniany jest na 45-65 zł/m² robocizny w Warszawie. Wylewka samopoziomująca pod podłogi kosztuje 35-55 zł/m². Układanie paneli podłogowych to 30-50 zł/m², a parket lub deska drewniana – 50-70 zł/m², lakierowanie i cyklinowanie – osobno 30-60 zł/m².
Ekipa wieloosobowa i koszty dodatkowe: trzyosobowa brygada remontowa w Warszawie kosztuje 1 200-2 000 zł za jeden dzień pracy, bez materiałów. Dojazd fachowców do centrum Warszawy podnosi każde zlecenie o 200-400 zł (korki, parkowanie, czas). Kontenery na gruz w Warszawie są droższe o 20% niż poza miastem; utylizacja gruzu z typowego remontu kawalerki to 800-1 500 zł.
Materiały – co ile kosztuje w 2026 roku
Materiały budowlane w 2026 roku są o 10-15% droższe niż dwa lata temu, głównie z powodu wzrostu cen energii i transportu. Płytki ceramiczne podstawowe to 50-90 zł/m², gres z wyższej półki 90-150 zł/m², dekoracyjne i formatowe – 150-400 zł/m² i więcej. Farby lateksowe dobrej jakości: 20-40 zł za litr (ok. 50 litrów na 150 m² ścian). Panele laminowane klasy AC5: 40-80 zł/m², deska trójwarstwowa 80-200 zł/m². Armatura łazienkowa w standardzie średnim: prysznic 1 500-3 500 zł, umywalka z szafką 600-1 500 zł, WC z deską wolnoopadającą 700-1 500 zł. Grzejnik płytowy z głowicą termostatyczną: 300-700 zł/szt.
Remont kawalerki 28-32 m² w Warszawie – ile to kosztuje
Kawalerka to najdroższe mieszkanie w przeliczeniu na metr kwadratowy – kuchnia i łazienka, które są najdroższymi pomieszczeniami w każdym remoncie, muszą zostać wyremontowane niezależnie od tego, że całe mieszkanie ma tylko 30 m².
Remont odświeżający (malowanie, nowe podłogi, drobne naprawy, bez ingerencji w instalacje): koszt w Warszawie to 15 000-28 000 zł łącznie z materiałami. Robocizna stanowi ok. 40-50% tej kwoty, resztę pochłaniają farby, panele, listwy i drobne materiały pomocnicze.
Remont średni (malowanie, nowe podłogi, remont łazienki, podstawowe prace elektryczne i hydrauliczne, nowe drzwi wewnętrzne): 40 000-70 000 zł. Łazienka pochłonie z tego 18 000-25 000 zł, elektryka i hydraulika razem 12 000-20 000 zł, reszta to robocizna malarska, podłogi i materiały.
Generalny remont (kompletna wymiana wszystkich instalacji, nowe tynki i wylewki, łazienka od podstaw, kuchnia, wszystkie podłogi, drzwi, okna jeśli wymagają wymiany): w Warszawie to 60 000-110 000 zł dla mieszkania z rynku wtórnego w standardzie średnim. Dla standardu wyższego i materiałów premium kwota może sięgnąć 150 000 zł. Dla porównania: w mniejszych miastach podobny zakres prac kosztuje 40 000-80 000 zł.
Remont mieszkania 2-pokojowego 42-52 m² w Warszawie
Remont odświeżający bez ingerencji w instalacje: 25 000-45 000 zł. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz – malowanie, szpachlowanie, nowe panele, listwy. Robocizna to ok. 12 000-20 000 zł, materiały 13 000-25 000 zł.
Remont średni (nowe instalacje elektryczne i hydrauliczne, generalny remont łazienki, odświeżenie kuchni, wszystkie podłogi): 70 000-110 000 zł. Łazienka 20 000-28 000 zł, elektryka 12 000-18 000 zł, hydraulika 10 000-16 000 zł, malowanie i podłogi 15 000-25 000 zł, materiały do reszty prac 13 000-23 000 zł.
Generalny remont pod klucz z wyminą wszystkiego, od instalacji po drzwi i meble na wymiar: 110 000-180 000 zł w standardzie średnim, 180 000-250 000 zł w standardzie podwyższonym. Czas trwania: 8-14 tygodni przy sprawnej ekipie.
Remont mieszkania 3-pokojowego 62-75 m² w Warszawie
Remont odświeżający całości: 35 000-65 000 zł. Przy założeniu, że malujemy ok. 220-250 m² ścian i sufitów, wymieniamy podłogi na ok. 65 m² i robimy drobne naprawy – bez ruszania instalacji i łazienki.
Remont średni: 100 000-150 000 zł. Obejmuje generalny remont łazienki (20 000-28 000 zł), remont kuchni bez mebli (15 000-22 000 zł), nową instalację elektryczną (15 000-22 000 zł), hydraulikę (12 000-18 000 zł), malowanie i podłogi (20 000-35 000 zł) i materiały (18 000-25 000 zł).
Generalny remont pod klucz – wymiana wszystkiego: 150 000-250 000 zł w standardzie średnim, 250 000-400 000 zł w standardzie wysokim z materiałami premium. Czas realizacji: 12-20 tygodni. To oznacza, że remont 3-pokojowego mieszkania w Warszawie w standardzie średnim pochłonie kwotę porównywalną z zakupem nowego samochodu segmentu kompaktowego lub wyraźnie drożej.
Dlaczego Warszawa jest droższa od reszty Polski
Różnica między Warszawą a mniejszymi miastami sięga 25-35% w przypadku stawek robocizny. Wynika z kilku konkretnych przyczyn. Fachowcy mieszkający w Warszawie ponoszą wyższe koszty życia i wliczają je w stawki. Dojazd do zlecenia w centrum Warszawy przez korki pochłania od godziny do dwóch godzin, które ekipa „traci” i za które musi sobie zrekompensować cenę. Utylizacja gruzu i odpadów budowlanych w stolicy jest droższa – kontenery, wysypiska, opłaty środowiskowe. Dostęp do mieszkań w starszych kamienicach czy blokach bez windy to dodatkowy koszt transportu materiałów. Ceny centralnych dzielnic – Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Wola – są o kolejne 20-30% wyższe niż peryferia. Wawer, Białołęka czy Ursynów są tańsze o 10-15% od centrum.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak zaplanować remont, żeby nie zbankrutować
Zbieraj oferty od minimum 3 firm. Ceny tych samych prac w Warszawie potrafią się różnić nawet o 40-50%. Warto zawsze mieć punkt odniesienia. Ekipy polecane przez znajomych są zazwyczaj tańsze o 10-15% od firm znalezionych przez portale, bo nie płacą prowizji pośrednikom.
Zaplanuj rezerwę 15-20% budżetu na niespodzianki. Przy każdym remoncie, zwłaszcza w starszym budownictwie z wielkiej płyty lub w kamienicy, po skuciu płytek i otwarciu ścian pojawiają się ukryte problemy: zgniłe rury, zawilgocone ściany, przestarzała instalacja elektryczna wymagająca wymiany. W Warszawie, gdzie bloki z lat 70. i 80. są remontowane masowo, niespodzianki są standardem, a nie wyjątkiem.
Rozważ remont etapowy. Zamiast remontować całe mieszkanie naraz, możesz zacząć od łazienki i elektryki, a resztę zrobić w kolejnym roku. Pozwala to rozłożyć koszty i kontrolować jakość prac na każdym etapie. Ekipy wolą duże zlecenia i często robią rabat przy kompleksowym zakresie – ale jeśli budżet nie pozwala na całość, etapowanie jest lepsze niż tandetny „remont za wszelką cenę”.
Kupuj materiały samodzielnie. Ekipa remontowa, która kupuje materiały za Ciebie, dolicza marżę 10-20%. Przy budżecie materiałów na poziomie 30 000-50 000 zł to realna oszczędność 3 000-10 000 zł. Wymaga to czasu i zaangażowania, ale duże sieci jak Leroy Merlin, Castorama, OBI mają w Warszawie kilkanaście placówek, a hurtownie budowlane na obrzeżach stolicy oferują ceny niższe niż markety budowlane nawet o 15-25%.
Unikaj remontowania w szczycie sezonu – wiosna i wczesne lato to najdroższy czas, kiedy ekipy są rozchwytane i mogą dyktować ceny. Remont zlecony na jesień (wrzesień-październik) lub zimę (grudzień-luty) bywa tańszy o 10-20%, bo wykonawcy szukają zleceń, a terminy są krótsze niż zwykłe 4-6 tygodni wiosną.
