Ile kosztuje życie w 2026 roku? Znamy marcowy bilans koszyka zakupowego. Tyle Polacy wydali na podstawowe zakupy.
Marzec przyniósł spore zmiany na sklepowych półkach. Choć wojna cenowa między największymi sieciami wciąż trwa, nasze paragony wcale nie chcą chudnąć. Polska Agencja Prasowa opublikowała najnowsze dane o „koszyku zakupowym”, czyli zestawie podstawowych produktów, które kupuje niemal każdy z nas. Sprawdź, o ile wzrosły ceny chleba, masła i mięsa oraz w których sklepach wciąż można zrobić zakupy najtaniej.
Wielkie podsumowanie marca, a co zdrożało, co staniało?
Z danych wynika, że marzec był miesiącem ogromnych kontrastów. Podczas gdy ceny warzyw i owoców sezonowych spadły, produkty sypkie oraz chemia gospodarcza poszły w górę. Fakt, że sieci handlowe prześcigają się w promocjach typu „2+2”, często myli konsumentów, którzy tracą orientację, ile faktycznie kosztuje dany produkt bez obniżki.
|Kategoria produktów
|Średnia zmiana ceny (marzec)
|Komentarz eksperta
|Nabiał (mleko, sery)
|Spadek o ok. 3%
|Efekt dużej podaży mleka w skupach
|Pieczywo i mąka
|Wzrost o ok. 5%
|Wyższe koszty energii w piekarniach
|Mięso i wędliny
|Stabilnie (+1%)
|Ceny wyhamowały po okresie wzrostów
|Koszyk całkowity
|ok. 315,50 zł
|Wartość 40 podstawowych produktów
Gdzie zakupy wyszły najtaniej?Analiza cen w marcu 2026 roku wskazuje na jasnych zwycięzców:
- Dyskonty (np. Biedronka, Lidl): Wciąż wygrywają najniższą ceną koszyka podstawowego, głównie dzięki markom własnym.
- Hipermarkety (np. Auchan, Kaufland): Oferują najniższe ceny przy zakupach hurtowych (duże opakowania).
- E-grocery (zakupy przez internet): Są najdroższe, ale zyskują na popularności dzięki wygodzie i oszczędności czasu.
Fakty o drożyźnie: Czy święta podbiły rachunki?
Fakt, że marzec był okresem przygotowań do Świąt Wielkanocnych, miał kluczowe znaczenie dla naszych portfeli. Statystyka pokazuje, że w ostatnim tygodniu marca ceny jaj oraz białej kiełbasy wzrosły o kilkanaście procent powyżej średniej miesięcznej. Eksperci z PAP zauważają jednak, że po świętach ceny te błyskawicznie wróciły do normy, a sklepy zalała fala poświątecznych wyprzedaży.
W 2026 roku walka o klienta jest tak brutalna, że różnica między „najtańszym” a „najdroższym” sklepem w zestawieniu koszyka wynosiła nawet 40 złotych. Dane są jasne: jeśli robisz zakupy bez listy i nie sprawdzasz cen jednostkowych (za kilogram lub litr), możesz przepłacać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Marzec pokazał, że inflacja w żywności wyhamowała, ale ceny ustabilizowały się na wysokim poziomie, do którego musimy się przyzwyczaić. Statystyki sugerują, że kwiecień może przynieść kolejne obniżki warzyw, ale ceny energii wciąż będą wywierać presję na piekarnie i przetwórnie mięsa.
