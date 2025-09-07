Ile możesz przelać bez kontroli skarbówki? Sprawdź, zanim będzie za późno

7 września 2025 10:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej osób w Polsce zadaje sobie pytanie: jaka kwota przelewu może zwrócić uwagę urzędników skarbowych? Choć przepisy nie wskazują wprost jednego limitu, są pewne progi i okoliczności, które mogą uruchomić kontrolę. Warto je znać, zanim wykonasz przelew, który wywoła lawinę pytań.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kiedy fiskus może zainteresować się przelewem?

Urząd skarbowy nie analizuje każdej transakcji, ale jeśli dana operacja wzbudza wątpliwości – np. ze względu na wysokość, częstotliwość lub brak uzasadnienia – może uruchomić procedury weryfikacyjne. Najczęściej do kontroli dochodzi, gdy:

  • kwota przelewu jest wysoka i nietypowa dla danej osoby

  • pieniądze pochodzą z zagranicy

  • odbiorca lub nadawca jest objęty postępowaniem podatkowym

  • środki nie mają udokumentowanego źródła

Jakie kwoty przelewów mogą wzbudzić podejrzenia?

Kwota przelewu Ryzyko kontroli
do 10 000 zł niskie
od 10 000 zł do 50 000 zł umiarkowane – warto mieć uzasadnienie
powyżej 50 000 zł wysokie – szczególnie bez dokumentów
powyżej 100 000 zł bardzo wysokie – niemal pewna kontrola

Warto pamiętać, że fiskus ma prawo zapytać o źródło pieniędzy i cel przelewu – nawet jeśli wszystko odbywa się legalnie.

Przelewy między osobami prywatnymi

W przypadku przelewów między osobami fizycznymi kluczowe znaczenie ma pochodzenie pieniędzy oraz to, czy była to darowizna, pożyczka, czy spłata długu.

Limity darowizn bez podatku

  • najbliższa rodzina (rodzice, dzieci, małżonek): do 36 120 zł (co 5 lat) bez zgłoszenia

  • dalsza rodzina (rodzeństwo, teściowie): do 27 090 zł

  • osoby niespokrewnione: do 5 733 zł

Jeśli darowizna przekracza te limity, należy zgłosić ją do urzędu skarbowego (formularz SD-Z2) w ciągu 6 miesięcy. Brak zgłoszenia grozi podatkiem w wysokości nawet 20 proc.

Przelewy z zagranicy – szczególnie pod lupą

Jeśli otrzymujesz pieniądze z zagranicy, urząd może zażądać dokumentów potwierdzających ich źródło, zwłaszcza jeśli:

  • nie pracujesz legalnie za granicą

  • nie prowadzisz działalności gospodarczej

  • przelewy są częste i wysokie

Do kontroli wystarczy nawet przelew na kilka tysięcy złotych, jeśli nie pasuje on do Twojego profilu podatkowego.

Przelewy a działalność gospodarcza

Jeśli prowadzisz firmę, fiskus może porównać Twoje przelewy z deklarowanymi przychodami. Przelew z konta firmowego na prywatne (lub odwrotnie) bez faktury lub umowy może zostać zakwestionowany jako nieudokumentowany dochód.

Co grozi za „podejrzany” przelew?

  • wezwanie do złożenia wyjaśnień

  • domiar podatku od tzw. przychodów nieujawnionych – nawet 75 proc.

  • kara za niezgłoszoną darowiznę

  • wszczęcie kontroli podatkowej lub postępowania

Jak się zabezpieczyć?

  1. Przechowuj dowody: umowy, potwierdzenia, faktury

  2. Zgłaszaj darowizny powyżej limitów

  3. Dokumentuj przelewy zagraniczne

  4. W razie wątpliwości – skonsultuj się z doradcą podatkowym

Podsumowanie: ile możesz przelać bez obaw?

Nie ma jednego progu gwarantującego „bezpieczeństwo”, ale:

  • do 10 tys. zł – ryzyko kontroli jest niewielkie

  • od 10 tys. zł do 50 tys. zł – warto mieć dokumenty

  • powyżej 50 tys. zł – fiskus może zapytać o szczegóły

  • powyżej 100 tys. zł – warto spodziewać się kontaktu z urzędem

Przelew to dziś codzienność. Ale jeśli nie chcesz tłumaczyć się przed urzędnikiem – warto wiedzieć, kiedy kończy się prywatność, a zaczyna obowiązek podatkowy.

