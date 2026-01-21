Ceny pączków na Tłusty Czwartek 2026. Ile zapłacimy w cukierniach i marketach?
Tłusty czwartek to w Polsce coś więcej niż słodki „cheat day” – to narodowa tradycja, która według wierzeń ma zapewniać pomyślność na cały rok, a w 2026 wypada on 12 lutego. Choć koszty pracy i prowadzenia działalności wzrosły, prognozy cenowe na luty 2026 roku niosą ze sobą nutę optymizmu. Dzięki tańszym surowcom niż w ubiegłym roku, rynek pączków wykazuje zaskakującą stabilność
Stabilizacja zamiast gwałtownych podwyżek
Andrzej Piętka z Akademii Wypieków uspokaja: choć koszt wytworzenia jednego pączka (same składniki) to około 0,40–0,50 zł, cena końcowa zależy od energii, logistyki i marży. Dobrą wiadomością jest fakt, że kluczowe produkty potrzebne do wypieku są obecnie tańsze niż w 2025 roku.
Przewodnik po cenach 2026: Od marketu po segment premium
Ceny w tym roku będą mocno zróżnicowane w zależności od miejsca zakupu i jakości składników:
-
Klasyczny pączek w cukierni: Najczęściej spotkamy ceny w przedziale 3,90–5,90 zł.
-
Wypieki rzemieślnicze (premium): Za lepsze nadzienie i bogate dekoracje zapłacimy od 5 do 8 zł.
-
Cukiernie „social media”: W modnych miejscach cena za sztukę wyniesie od 10 do 15 zł.
-
Segment luksusowy (Słodki Słony): U Lary Gessler ceny osiągają rekordowe poziomy – klasyczny pączek z różą to wydatek 25 zł, a warianty z adwokatem czy czekoladą kosztują 26 zł. W ofercie są też zestawy mini pączków za 80 zł oraz faworki (130 zł za 0,5 kg).
Domowa alternatywa – ile zaoszczędzisz?
Jeśli chcesz ominąć sklepowe marże, najlepszym rozwiązaniem jest własna kuchnia. Samodzielne przygotowanie około 15 sztuk to koszt składników rzędu 10–25 zł. Po uwzględnieniu prądu lub gazu, cena za jeden domowy wypiek zamknie się w kwocie 1–2 zł.
