Ile zapłacisz za benzynę i diesel 11 maja? Sprawdź stawki obowiązujące na początku tygodnia

Ustalenie cen paliw na początku tygodnia opiera się na wyznaczonych limitach. W poniedziałek 11 maja cena za litr benzyny 95 nie przekroczy 6,35 zł. Za litr benzyny 98 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,85 zł. W przypadku oleju napędowego górna granica ceny wynosi 7,03 zł za litr.

Polska Agencja Prasowa wskazuje, że w poniedziałek zostanie opublikowane kolejne obwieszczenie. Dokument ten ustali maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.

Podatki i mechanizmy ochronne

Obecny poziom cen jest wynikiem obowiązujących regulacji prawnych. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. Dodatkowo działa rozporządzenie obniżające akcyzę o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego.

Zastosowane mechanizmy mają na celu utrzymanie cen paliw na najniższym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Działania te wpływają bezpośrednio na koszty ponoszone przez kierowców na stacjach benzynowych w całym kraju.