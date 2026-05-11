Ile zapłacisz za benzynę i diesel 11 maja? Sprawdź stawki obowiązujące na początku tygodnia

11 maja 2026 10:52 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Polska Agencja Prasowa opublikowała dane dotyczące cen paliw obowiązujących na stacjach w poniedziałek 11 maja. Wyznaczone zostały maksymalne stawki za litr benzyny oraz oleju napędowego, których sprzedawcy nie mogą przekroczyć na początku tygodnia.

Ustalenie cen paliw na początku tygodnia opiera się na wyznaczonych limitach. W poniedziałek 11 maja cena za litr benzyny 95 nie przekroczy 6,35 zł. Za litr benzyny 98 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,85 zł. W przypadku oleju napędowego górna granica ceny wynosi 7,03 zł za litr.

Polska Agencja Prasowa wskazuje, że w poniedziałek zostanie opublikowane kolejne obwieszczenie. Dokument ten ustali maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.

Podatki i mechanizmy ochronne

Obecny poziom cen jest wynikiem obowiązujących regulacji prawnych. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. Dodatkowo działa rozporządzenie obniżające akcyzę o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego.

Zastosowane mechanizmy mają na celu utrzymanie cen paliw na najniższym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Działania te wpływają bezpośrednio na koszty ponoszone przez kierowców na stacjach benzynowych w całym kraju.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa (pap.pl)

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

