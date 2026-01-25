Ile zarabia dyrektorka ds. medycznych WOŚP? Ujawnione konkretne kwoty
Wraz z kolejnymi finałami WOŚP wraca temat finansów fundacji. Jednym z najczęściej komentowanych wątków jest wynagrodzenie dyrektorki ds. medycznych, które kilka lat temu zostało publicznie ujawnione i do dziś budzi zainteresowanie opinii publicznej.
Wynagrodzenie w WOŚP. Ile zarabia dyrektorka ds. medycznych fundacji
Kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku przynoszą pytania nie tylko o skalę zbiórek, ale także o sposób funkcjonowania fundacji. Jednym z regularnie poruszanych tematów jest wynagrodzenie Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak, dyrektorki ds. medycznych WOŚP, która od lat odpowiada za kluczowy obszar działalności organizacji.
Jaką funkcję pełni dyrektorka ds. medycznych
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak odpowiada za nadzór nad programami zdrowotnymi realizowanymi przez fundację. Do jej obowiązków należy m.in. planowanie i koordynowanie zakupów sprzętu medycznego dla szpitali, współpraca z lekarzami i ekspertami oraz ocena potrzeb placówek medycznych w całej Polsce.
To właśnie w tym obszarze zapadają decyzje dotyczące rozdysponowania znacznej części środków zbieranych podczas finałów WOŚP.
Ujawniona wysokość wynagrodzenia
Kilka lat temu Lidia Niedźwiedzka-Owsiak publicznie ujawniła wysokość swojego wynagrodzenia. Jak wskazała, jej miesięczna pensja wynosi 13 743 zł brutto, co przekłada się na około 8 994 zł netto.
Informacja ta była szeroko komentowana, ponieważ pojawiła się w kontekście transparentności finansowej organizacji charytatywnej o ogólnopolskim zasięgu.
Jak wypada to na tle fundacji
Z dostępnych danych wynika, że wynagrodzenie dyrektorki ds. medycznych jest niższe od średniego wynagrodzenia w samej fundacji, które wynosi około 21 000 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że część menedżerów i specjalistów zatrudnionych w WOŚP otrzymuje wyższe pensje.
Dla części opinii publicznej była to informacja zaskakująca, ponieważ często zakładano, że osoby pełniące najbardziej eksponowane funkcje w fundacji otrzymują najwyższe wynagrodzenia.
Dyskusja wokół standardów w organizacjach non-profit
Ujawnienie wysokości pensji wywołało debatę na temat poziomu wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych. Część komentatorów wskazywała na konieczność rynkowych stawek przy dużej odpowiedzialności i skali operacji. Inni podnosili argument, że organizacje charytatywne powinny ograniczać koszty administracyjne.
Fundacja WOŚP regularnie publikuje sprawozdania finansowe, w których wykazywane są koszty działalności, w tym wynagrodzenia kadry zarządzającej.
Najważniejsze dane
|Element
|Informacja
|Stanowisko
|dyrektorka ds. medycznych WOŚP
|Wynagrodzenie brutto
|13 743 zł miesięcznie
|Wynagrodzenie netto
|ok. 8 994 zł
|Średnia pensja w WOŚP
|ok. 21 000 zł brutto
|Zakres odpowiedzialności
|programy medyczne, zakupy sprzętu
|Źródło danych
|publiczne oświadczenia
Co to oznacza dla czytelnika
- fundacja ujawnia dane dotyczące wynagrodzeń
- pensja dyrektorki ds. medycznych jest niższa od średniej w WOŚP
- wynagrodzenia w sektorze non-profit podlegają publicznej ocenie
- decyzje finansowe fundacji są regularnie raportowane
- transparentność pozostaje istotnym elementem zaufania darczyńców
