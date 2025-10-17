IMGW ostrzega! Deszczowy piątek, ale weekend przyniesie słońce.
Pochmurny i deszczowy piątek. Od soboty zacznie się poprawa pogody. Piątek w całym kraju zapowiada się pod znakiem chmur i deszczu. Polska znajdzie się w zasięgu frontu atmosferycznego, który przyniesie intensywne opady i silniejszy wiatr, szczególnie na wschodzie i południu.
Synoptycy IMGW ostrzegają, że lokalnie deszcz może być uciążliwy, a aura nie zachęci do długich spacerów.
Deszcz ustąpi w weekend
Na szczęście sytuacja zacznie się zmieniać już od soboty. Meteorolodzy przewidują stopniowe rozpogodzenia i wycofywanie się opadów. Choć poranki mogą być jeszcze chłodne i wilgotne, w ciągu dnia pojawi się coraz więcej słońca. Niedziela ma przynieść jeszcze lepszą pogodę, a miejscami nawet dłuższe okresy bezchmurnego nieba.
Idealny moment na weekendowy odpoczynek
Dla osób, które planują spędzić weekend na świeżym powietrzu, prognozy są optymistyczne. Choć piątek zdominuje jesienna szaruga, już w sobotę można liczyć na poprawę aury. To dobra wiadomość dla turystów, rowerzystów czy rodzin planujących krótkie wyjazdy.
Zmiana nastroju w całym kraju
Meteorolodzy podkreślają, że poprawa pogody nie będzie chwilowa. Początek przyszłego tygodnia również ma być łagodniejszy, z większą ilością słońca i spokojniejszym wiatrem. To oznacza, że Polska może choć na chwilę odetchnąć od jesiennego deszczu i cieszyć się przyjemniejszą aurą.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
