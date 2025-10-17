IMGW ostrzega! Deszczowy piątek, ale weekend przyniesie słońce.

17 października 2025

Pochmurny i deszczowy piątek. Od soboty zacznie się poprawa pogody. Piątek w całym kraju zapowiada się pod znakiem chmur i deszczu. Polska znajdzie się w zasięgu frontu atmosferycznego, który przyniesie intensywne opady i silniejszy wiatr, szczególnie na wschodzie i południu.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że lokalnie deszcz może być uciążliwy, a aura nie zachęci do długich spacerów.

Deszcz ustąpi w weekend

Na szczęście sytuacja zacznie się zmieniać już od soboty. Meteorolodzy przewidują stopniowe rozpogodzenia i wycofywanie się opadów. Choć poranki mogą być jeszcze chłodne i wilgotne, w ciągu dnia pojawi się coraz więcej słońca. Niedziela ma przynieść jeszcze lepszą pogodę, a miejscami nawet dłuższe okresy bezchmurnego nieba.

Idealny moment na weekendowy odpoczynek

Dla osób, które planują spędzić weekend na świeżym powietrzu, prognozy są optymistyczne. Choć piątek zdominuje jesienna szaruga, już w sobotę można liczyć na poprawę aury. To dobra wiadomość dla turystów, rowerzystów czy rodzin planujących krótkie wyjazdy.

Zmiana nastroju w całym kraju

Meteorolodzy podkreślają, że poprawa pogody nie będzie chwilowa. Początek przyszłego tygodnia również ma być łagodniejszy, z większą ilością słońca i spokojniejszym wiatrem. To oznacza, że Polska może choć na chwilę odetchnąć od jesiennego deszczu i cieszyć się przyjemniejszą aurą.

 

 

 

