IMGW ostrzega. Groźne burze i upały uderzą w Polskę
Polskę czeka gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, ulewnymi opadami i upałem. Synoptycy zapowiadają silny wiatr, intensywne deszcze i kolejne fale burz, które w sobotę obejmą niemal cały kraj.
Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega przed burzami i upałem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia niemal dla całego kraju. Synoptycy prognozują gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, a także wysokie temperatury na wschodzie Polski. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać powstawaniu niebezpiecznych zjawisk, dlatego IMGW apeluje o ostrożność i bieżące śledzenie komunikatów.
Burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem
Pogoda w sobotę ma być bardzo dynamiczna. Choć w wielu miejscach pojawią się przejaśnienia, to lokalnie wystąpią gwałtowne burze. Prognozowane są intensywne opady deszczu – do 40 mm, a w rejonach górskich do 10 mm – oraz silne porywy wiatru, przekraczające 70 km/h. Meteorolodzy wskazują, że możliwe jest powstawanie niewielkich superkomórek burzowych, które mogą powodować szkody.
Największe ryzyko dotyczy południowej i zachodniej Polski. Od rana strefa opadów i burz rozciąga się od województwa lubuskiego przez Kujawy aż po Pomorze i Mazury. Choć część zjawisk będzie stopniowo zanikać, wciąż mogą się rozwijać kolejne komórki burzowe.
Alerty IMGW – gdzie obowiązują?
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami z ulewnym deszczem dla części województw:
- lubuskiego (powiaty zachodnie),
- wielkopolskiego (południowo-zachodnie),
- dolnośląskiego (z wyłączeniem wschodu),
- śląskiego (południowe powiaty i Bielsko-Biała),
- małopolskiego (Tatry, Podhale i część powiatów zachodnich).
Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują m.in. w części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz w pozostałych regionach Lubuskiego, Wielkopolski, Śląska i Małopolski.
Dodatkowo we wschodniej Polsce – od Podlasia, przez Lubelszczyznę, aż po Podkarpacie – wydano ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Temperatury mogą tam sięgnąć 32°C.
Kolejna fala burz od Słowacji
Synoptycy zapowiadają, że wieczorem nad południową Polskę nasunie się kolejna strefa burz związana z pofalowanym frontem atmosferycznym i płytkim niżem znad Słowacji. Może ona przynieść opady rzędu 30–40 mm i kolejne intensywne zjawiska pogodowe.
Dynamiczna sytuacja
IMGW ostrzega, że ze względu na dynamiczny charakter pogody dokładna lokalizacja burz i opadów może się zmieniać. Dlatego mieszkańcy powinni na bieżąco monitorować komunikaty i zachować szczególną ostrożność – zarówno w czasie podróży, jak i przebywania na otwartej przestrzeni.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.