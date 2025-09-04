IMGW ostrzega! Polska spowita gęstą mgłą. Widoczność spadnie do 200 metrów!
Dzień przyniesie sporo słońca, ale także lokalne burze z gradem i ulewne opady do 25 mm. Termometry pokażą nawet 29°C, a nad morzem będzie chłodniej – około 23°C. W nocy miejscami pojawią się mgły i przelotne deszcze.
Pogoda na dziś i noc. Słońce, burze i lokalne mgły
Synoptycy zapowiadają dynamiczną aurę. W ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak na wschodzie oraz na krańcach zachodnich niebo okresowo przykryją gęstsze chmury. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz suma opadów może sięgać nawet 25 mm.
Gorąco, ale nie wszędzie
Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 29 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko nad morzem, gdzie termometry pokażą około 23 stopnie. Rano w wielu miejscach we wschodniej Polsce mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, w czasie burz w porywach osiągnie do 60 km/h, a miejscami nawet 70 km/h.
Noc z lokalnymi opadami i zamgleniami
W nocy zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, choć miejscami – szczególnie na wschodzie oraz na północnym zachodzie – chwilami wzrośnie do dużego. Początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem również na krańcach północno-zachodnich prognozowane są przelotne opady deszczu.
Pojawią się silne zamglenia, a we wschodniej połowie kraju także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna spadnie do 14–18 stopni, a w rejonach podgórskich do 11–13 stopni. Wiatr pozostanie słaby, południowo-wschodni i wschodni, jedynie w Sudetach w porywach może osiągnąć nawet 80 km/h.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.