IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Najgroźniej będzie w dwóch częściach kraju
Nad Polskę nadciąga kolejna fala gwałtownej pogody. IMGW ostrzega przed silnymi burzami, ulewnym deszczem i porywistym wiatrem, a synoptycy wskazują dwa regiony kraju, gdzie sytuacja może być szczególnie niebezpieczna. Lokalnie może spaść nawet 30 mm deszczu w krótkim czasie.
Silne burze nad Polską. IMGW ostrzega przed ulewami i podtopieniami
Najbliższe godziny przyniosą gwałtowne załamanie pogody w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalny grad. Synoptycy wskazali dwie główne strefy zagrożenia, gdzie sytuacja może być szczególnie niebezpieczna.
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami
We wtorek wieczorem burze pojawią się głównie na zachodzie, południowym zachodzie oraz północnym wschodzie Polski.
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw. Alerty obowiązują do godziny 23.
Największym zagrożeniem mają być intensywne opady deszczu.
Na zachodzie kraju może spaść do 25 mm deszczu, a na wschodzie lokalnie nawet 30 mm w krótkim czasie.
Taka ilość opadów może powodować podtopienia ulic, posesji oraz utrudnienia komunikacyjne.
Porywisty wiatr i możliwy grad
Burzom będą towarzyszyć również silniejsze podmuchy wiatru.
Według prognoz prędkość porywów może dochodzić do 65 km/h.
Lokalnie synoptycy nie wykluczają także wystąpienia drobnego gradu.
Najbardziej dynamiczne zjawiska mają rozwijać się w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W środę Polska podzieli się na dwie burzowe strefy
Prognozy na środę wskazują, że ryzyko burz obejmie niemal cały kraj.
IMGW zwraca jednak uwagę na dwie główne strefy, gdzie zagrożenie będzie największe.
Pierwsza obejmie pas od Pomorza Środkowego przez Wielkopolskę aż po Śląsk.
Druga rozciągnie się od Warmii i Mazur przez Podlasie po północną część Lubelszczyzny.
To właśnie tam warunki atmosferyczne mają najbardziej sprzyjać rozwojowi gwałtownych komórek burzowych.
Najgroźniej może być na północnym wschodzie
Meteorolodzy ostrzegają, że szczególnie niebezpieczne mogą okazać się burze na północnym wschodzie kraju.
W tym regionie komórki burzowe mogą przemieszczać się bardzo wolno lub pozostawać niemal stacjonarne.
To zwiększa ryzyko intensywnych, długotrwałych opadów w jednym miejscu.
Lokalnie suma opadów może sięgać nawet 25 mm.
Na poprawę pogody trzeba poczekać
Synoptycy podkreślają, że obecna sytuacja pogodowa pozostaje dynamiczna.
Choć nie wszystkie regiony kraju zostaną dotknięte równie silnymi zjawiskami, pojedyncze burze mogą pojawić się niemal wszędzie.
Kierowcy i mieszkańcy terenów zagrożonych powinni zachować ostrożność, szczególnie podczas intensywnych opadów oraz silnego wiatru.
Co warto zrobić podczas burzy?
Eksperci przypominają, aby:
– unikać parkowania pod drzewami,
– zabezpieczyć przedmioty na balkonach i posesjach,
– śledzić komunikaty IMGW,
– ograniczyć podróże podczas najsilniejszych zjawisk,
– uważać na lokalne podtopienia i zalane drogi.
Według prognoz niestabilna pogoda może utrzymać się także w kolejnych dniach.
