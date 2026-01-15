IMGW ostrzega przed piątkiem 16 stycznia. Gołoledź i silny mróz uderzą w tę część Polski
Zima tylko na chwilę odpuściła. Meteorolodzy ostrzegają, że w piątek 16 stycznia pogoda gwałtownie się pogorszy, a marznące opady i spadki temperatury mogą doprowadzić do powstania niebezpiecznej gołoledzi w części kraju.
Zima wraca z impetem. Ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym mrozem w piątek
Choć w wielu regionach Polski w ostatnich dniach pojawiła się odwilż, meteorolodzy ostrzegają, że to tylko krótkotrwała przerwa. Już w piątek 16 stycznia warunki pogodowe ponownie się pogorszą, zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Prognozy wskazują na marznące opady, spadki temperatury i ryzyko groźnej gołoledzi.
Przejściowa odwilż i szybkie załamanie pogody
Ciepłe powietrze napływające znad Atlantyku doprowadziło do czasowego wzrostu temperatur i opadów deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem. Proces ten przyspieszył topnienie pokrywy śnieżnej, jednak nie objął całego kraju. W województwach wschodnich oraz północno-wschodnich temperatury utrzymywały się poniżej zera, a opady miały postać śniegu.
Zderzenie mas powietrza spowoduje powstawanie tzw. „szklanki” na drogach i chodnikach. Synoptycy wskazują, że szczególnie niebezpiecznie będzie w godzinach porannych i wieczornych, gdy woda z roztopów zacznie zamarzać.
Gołoledź i marznące opady. Alerty IMGW
Od piątku do Polski zacznie napływać chłodne powietrze ze wschodu. W wielu regionach prognozowane są marznące mżawki oraz opady deszczu przy ujemnej temperaturze gruntu, co sprzyja powstawaniu gołoledzi. Alerty IMGW obejmują m.in. wschodnią część kraju, gdzie warunki drogowe mogą być wyjątkowo trudne.
Na północnym wschodzie temperatury maksymalne wyniosą od -7 do -5 stopni Celsjusza. W centrum możliwe będą wartości bliskie zera, a na zachodzie i wybrzeżu do 4–5 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, lokalnie silniejszy na wybrzeżu i w górach, gdzie możliwe są zamiecie śnieżne.
Noce z dwucyfrowym mrozem
Największe spadki temperatury prognozowane są nocą i nad ranem. Na wschodzie kraju termometry mogą wskazać od -17 do -12 stopni, lokalnie jeszcze mniej. W centrum spodziewane są wartości około -4 stopni, a na zachodzie i nad morzem od -1 do 0 stopni. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widoczność, zwłaszcza na zachodzie i w rejonach podgórskich.
Koniec stycznia pod znakiem silnych mrozów
Prognozy długoterminowe sugerują, że największe nasilenie zimy przypadnie na ostatnią dekadę stycznia. Na wschodzie Polski nocne temperatury mogą spadać do -20 stopni, a w rejonach górskich nawet do -30 stopni. Na pozostałym obszarze kraju przewidywane są mrozy rzędu -5 do -15 stopni.
Meteorolodzy zaznaczają, że prognozy mogą jeszcze ulec korekcie, jednak wszystko wskazuje na to, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Służby apelują o ostrożność, zwłaszcza na drogach i chodnikach, oraz o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych.
