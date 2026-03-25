IMGW ostrzega przed silnym wiatrem! Wydano również prognozy zagrożeń na kolejne dni

25 marca 2026 11:26 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w środę 25 marca 2026 roku obejmie znaczną część kraju. To jednak dopiero początek dynamicznych zmian, ponieważ prognozy na kolejne dni przewidują powrót zimowych akcentów, w tym opadów śniegu, oblodzeń oraz dokuczliwych przymrozków

Środa pod znakiem silnego wiatru

W środę 25 marca 2026 roku od godziny 10:00 do 17:00 obowiązują alerty przed niebezpiecznymi porywami wiatru wiejącego z południowego zachodu. Synoptycy przewidują średnią prędkość podmuchów od 20 do 35 km/h, jednak miejscami porywy mogą osiągać nawet 75 km/h. Zagrożenie dotyczy następujących obszarów:

  • Województwo zachodniopomorskie i pomorskie: cały obszar regionów.

  • Województwo warmińsko-mazurskie: powiaty elbląski, braniewski oraz miasto Elbląg.

  • Województwo kujawsko-pomorskie: powiaty grudziądzki, świecki, chełmiński, tucholski, bydgoski, sępoleński, nakielski oraz miasta Grudziądz i Bydgoszcz.

  • Województwo wielkopolskie: powiaty złotowski, pilski, wągrowiecki, chodzieski, obornicki, czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski, międzychodzki i nowotomyski.

  • Województwo lubuskie: niemal cały region z wyłączeniem powiatów na krańcach południowych.

  • Województwo dolnośląskie: powiaty położone w południowej części regionu.

Czwartek: Śnieg, deszcz i śliskie drogi

W czwartek 26 marca 2026 roku aura ulegnie znacznemu pogorszeniu, szczególnie w południowej Polsce. IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu w powiecie tatrzańskim (małopolskie) oraz w powiatach żywieckim, cieszyńskim i bielskim (śląskie). Jednocześnie w województwie śląskim (Bielsko-Biała, powiaty bielski, cieszyński i żywiecki) mogą pojawić się alerty przed intensywnymi opadami deszczu.

Dodatkowym utrudnieniem będzie oblodzenie, które sprawi, że nawierzchnie dróg w południowych powiatach Małopolski i Śląska staną się wyjątkowo śliskie. Tego dnia prognozowane są również pierwsze przymrozki, które mogą objąć województwa: pomorskie, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie oraz zachodnią część dolnośląskiego i południowe fragmenty śląskiego oraz małopolskiego.

Prognoza na piątek i sobotę: Fala przymrozków w całym kraju

Koniec tygodnia przyniesie dalsze ochłodzenie. W piątek 27 marca 2026 roku lekki mróz może wystąpić w pasie od zachodu po wschód kraju. Alerty przed przymrozkami mogą zostać wydane dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, a także dla górskich rejonów śląskiego i małopolskiego.

W sobotę 28 marca 2026 roku zagrożenie przymrozkami utrzyma się w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim i małopolskim oraz w południowej części dolnośląskiego.

IMGW przypomina, że publikowana prognoza zagrożeń ma charakter orientacyjny. Służy ona wczesnemu informowaniu o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, aby mieszkańcy mogli z wyprzedzeniem przygotować się na nadchodzące zmiany pogodowe.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl