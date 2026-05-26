IMGW ostrzega przed upałem. W Polsce będzie nawet 30 stopni

26 maja 2026 12:20 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do Polski napłynęła fala gorącego powietrza, a IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla kilku regionów kraju. Na zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają jednak, że po słonecznym i bardzo ciepłym dniu wieczorem mogą pojawić się burze oraz silny wiatr.

Termometr pokazujący wysoką temperaturę. Grafika poglądowa. Fot. Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia I stopnia przed wysokimi temperaturami.

Alertami objęto:

• większość województwa lubuskiego,
• zachodnią część Wielkopolski,
• południe województwa zachodniopomorskiego,
• północne powiaty Dolnego Śląska.

Według prognoz temperatura w tych regionach może wzrosnąć od 28 do nawet 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia mają obowiązywać od godziny 13:00 do 19:00.

Polska pod wpływem wyżu

Synoptycy wyjaśniają, że obecna sytuacja pogodowa związana jest z wyżem znad Wysp Brytyjskich i Niemiec.

To właśnie on sprowadził nad Polskę bardzo ciepłe i stabilne powietrze polarne morskie.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie lokalnie temperatura osiągnie 30 stopni. W centrum prognozowanych jest około 25 stopni, natomiast nad morzem i na północnym wschodzie od 19 do 20 stopni.

Dużo słońca, ale wieczorem wrócą burze

We wtorek przez większą część dnia dominować będzie słoneczna pogoda i niewielkie zachmurzenie.

Sytuacja może jednak zmienić się wieczorem.

Na północnym zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.

Wiatr podczas burz może osiągać w porywach nawet 60 km/h, a nad morzem do około 65 km/h.

Burzowa noc także nad Mazowszem

W nocy przelotne opady i lokalne burze mogą pojawić się również na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie.

Temperatura spadnie do wartości od 9 do 16 stopni.

Środa przyniesie wyraźne ochłodzenie

Po krótkim epizodzie z upałami pogoda ponownie się zmieni.

W środę w wielu regionach kraju temperatura spadnie do około 20 stopni, a nad morzem i na północnym wschodzie będzie jeszcze chłodniej.

Synoptycy prognozują również przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski.

Mocniej powieje także wiatr. W górach i na północnym wschodzie porywy mogą osiągać nawet 70 km/h.

Co to oznacza dla mieszkańców?

IMGW przypomina, aby podczas upałów ograniczać przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia i regularnie się nawadniać.

Kierowcy oraz osoby planujące podróże powinny również śledzić aktualne ostrzeżenia pogodowe związane z możliwymi burzami i silnym wiatrem.

