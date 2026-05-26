IMGW ostrzega przed upałem. W Polsce będzie nawet 30 stopni

Nagły atak upałów w Polsce. IMGW wydał alerty, temperatura sięgnie 30 stopni
Do Polski napłynęło wyjątkowo ciepłe powietrze, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami dla kilku regionów kraju. Na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają jednak, że po gorącym dniu wrócą burze i silny wiatr.
IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem
We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia I stopnia przed wysokimi temperaturami.
Alertami objęto:
• większość województwa lubuskiego,
• zachodnią część Wielkopolski,
• południe województwa zachodniopomorskiego,
• północne powiaty Dolnego Śląska.
Według prognoz temperatura w tych regionach może wzrosnąć od 28 do nawet 30 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia mają obowiązywać od godziny 13:00 do 19:00.
Polska pod wpływem wyżu
Synoptycy wyjaśniają, że obecna sytuacja pogodowa związana jest z wyżem znad Wysp Brytyjskich i Niemiec.
To właśnie on sprowadził nad Polskę bardzo ciepłe i stabilne powietrze polarne morskie.
Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie lokalnie temperatura osiągnie 30 stopni. W centrum prognozowanych jest około 25 stopni, natomiast nad morzem i na północnym wschodzie od 19 do 20 stopni.
Dużo słońca, ale wieczorem wrócą burze
We wtorek przez większą część dnia dominować będzie słoneczna pogoda i niewielkie zachmurzenie.
Sytuacja może jednak zmienić się wieczorem.
Na północnym zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.
Wiatr podczas burz może osiągać w porywach nawet 60 km/h, a nad morzem do około 65 km/h.
Burzowa noc także nad Mazowszem
W nocy przelotne opady i lokalne burze mogą pojawić się również na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie.
Temperatura spadnie do wartości od 9 do 16 stopni.
Środa przyniesie wyraźne ochłodzenie
Po krótkim epizodzie z upałami pogoda ponownie się zmieni.
W środę w wielu regionach kraju temperatura spadnie do około 20 stopni, a nad morzem i na północnym wschodzie będzie jeszcze chłodniej.
Synoptycy prognozują również przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski.
Mocniej powieje także wiatr. W górach i na północnym wschodzie porywy mogą osiągać nawet 70 km/h.
Co to oznacza dla mieszkańców?
IMGW przypomina, aby podczas upałów ograniczać przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia i regularnie się nawadniać.
Kierowcy oraz osoby planujące podróże powinny również śledzić aktualne ostrzeżenia pogodowe związane z możliwymi burzami i silnym wiatrem.
