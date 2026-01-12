IMGW ostrzega: temperatura spadnie do -20 stopni. Mamy najnowszy komunikat
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w dniu 12 stycznia 2026 roku pilne ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy zapowiadają drastyczny spadek temperatury oraz lokalne zawieje śnieżne. W nocy słupki rtęci mogą w niektórych miejscach zbliżyć się do granicy -20 stopni Celsjusza.
Zgodnie z najnowszymi danymi systemów teledetekcji atmosfery, sytuacja pogodowa w kraju staje się coraz trudniejsza. Temperatura systematycznie się obniża. Już w godzinach popołudniowych stacje pomiarowe odnotowały bardzo niskie wartości, m.in. w Ostrówku-Kolonii (-14,6°C) czy Ciciborze (-14,5°C).
Ekstremalnie zimna noc przed nami
Prognozy na najbliższe godziny nie pozostawiają złudzeń – czeka nas mroźna noc. IMGW przewiduje dalszy spadek temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza. W wielu miejscach temperatura minimalna wyniesie od -18 do -15 stopni. Najzimniej ma być nad ranem, kiedy to lokalnie termometry mogą wskazać około -20 stopni Celsjusza.
Prawie pół metra śniegu w górach
Równolegle z mrozem, w części kraju utrzymują się skutki intensywnych opadów śniegu. Choć ich natężenie stopniowo maleje, przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu ostatniej doby był imponujący. Rekordzistą jest Cisna, gdzie odnotowano aż 46 cm śniegu. W Żubraczem pokrywa wynosi 42 cm, a w Wisłoku Wielkim 27 cm.
Do wieczora spodziewane są jeszcze słabe opady, które mogą zwiększyć warstwę puchu o kolejne 5 cm. Kierowcy muszą uważać na lokalne zawieje i zamiecie śnieżne, które znacznie ograniczają widoczność i utrudniają jazdę.
Co to oznacza dla Ciebie? – Jak przetrwać falę mrozów?
Tak gwałtowne spadki temperatur oraz trudne warunki drogowe wymagają odpowiedniego przygotowania. Oto co powinieneś zrobić w najbliższych godzinach:
- Zabezpiecz zwierzęta – przy temperaturach rzędu -20 stopni Celsjusza zwierzęta domowe nie powinny pozostawać na zewnątrz. Zadbaj o ciepłe schronienie dla psów podwórkowych.
- Sprawdź stan techniczny auta – ekstremalny mróz to test dla akumulatorów. Jeśli planujesz poranny wyjazd, warto upewnić się, że samochód jest sprawny. Pamiętaj też o zimowym płynie do spryskiwaczy, który nie zamarznie na szybie.
- Ubieraj się „na cebulkę” – to najskuteczniejsza metoda ochrony przed wychłodzeniem. Szczególną uwagę zwróć na osłonę głowy i dłoni.
- Zachowaj ostrożność na drodze – lokalne zawieje mogą tworzyć zaspy, a mróz sprawia, że nawierzchnia staje się bardzo śliska. Dostosuj prędkość do warunków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.