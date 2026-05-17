IMGW pokazał prognozę na wakacje 2026. Ten miesiąc może być idealny na urlop
Wakacje 2026 mogą przynieść wyjątkowo ciepłą i słoneczną pogodę. Najnowsza prognoza długoterminowa IMGW wskazuje, że temperatury od czerwca do sierpnia mają utrzymywać się powyżej normy w niemal całej Polsce. Synoptycy przewidują stabilną aurę sprzyjającą urlopom nad morzem, w górach i nad jeziorami.
IMGW pokazał prognozę na wakacje 2026. Lato ma być wyjątkowo ciepłe
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową na lato 2026. Wynika z niej, że tegoroczne wakacje mogą okazać się jednymi z najcieplejszych od lat. Synoptycy przewidują temperatury powyżej normy praktycznie w całym kraju.
Dobra wiadomość dla planujących urlop w Polsce jest taka, że wysokim temperaturom mają towarzyszyć również stabilne warunki pogodowe.
IMGW prognozuje wyjątkowo ciepłe lato
Z najnowszych analiz IMGW wynika, że okres od czerwca do sierpnia 2026 roku ma być cieplejszy niż średnia wieloletnia z lat 1991–2020.
Dotyczy to niemal całego kraju — od wybrzeża Bałtyku po południowe regiony Polski.
Eksperci podkreślają, że prognoza ma charakter długoterminowy i pokazuje trendy pogodowe, a nie dokładną pogodę na konkretne dni.
Czerwiec może być najlepszym miesiącem na urlop
Według synoptyków już początek meteorologicznego lata przyniesie dużo słońca i temperatury wyższe od normy.
Czerwiec może okazać się wyjątkowo udanym miesiącem dla osób planujących wypoczynek nad morzem lub w górach.
Stabilny układ baryczny ma sprzyjać słonecznej pogodzie i ograniczyć gwałtowne zmiany temperatur.
Lipiec i sierpień również zapowiadają się gorąco
Najcieplejszy miesiąc roku, czyli lipiec, ma utrzymać trend wysokich temperatur.
IMGW przewiduje, że fale ciepła obejmą większość regionów kraju.
Również sierpień ma przynieść temperatury wyraźnie powyżej normy.
To dobra wiadomość dla turystów planujących wakacje w Polsce.
Czy grozi nam susza?
Mimo prognozowanych wysokich temperatur IMGW uspokaja, że obecnie nie ma wyraźnych sygnałów wskazujących na ekstremalną suszę.
Sumy opadów mają utrzymywać się w granicach normy klimatycznej.
Deszcze mogą jednak częściej przybierać formę gwałtownych burz i intensywnych, krótkotrwałych ulew.
Jesień ma przynieść ochłodzenie
Według obecnych prognoz większa zmiana pogody ma nastąpić dopiero po wakacjach.
Wrzesień powinien przynieść bardziej umiarkowaną aurę oraz chłodniejsze noce.
Do końca sierpnia dominować ma jednak ciepła i słoneczna pogoda.
Co to oznacza dla turystów?
- Wakacje 2026 mogą być wyjątkowo ciepłe.
- IMGW prognozuje temperatury powyżej normy.
- Czerwiec może okazać się najlepszym miesiącem na urlop.
- Nie przewiduje się obecnie ekstremalnej suszy.
- Burze i intensywne ulewy nadal mogą się pojawiać lokalnie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.