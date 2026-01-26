IMGW wydaje pilny komunikat. Do 13:00 będzie bardzo niebezpiecznie
Kierowcy i piesi w dużej części Polski muszą zachować szczególną ostrożność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek nowe ostrzeżenie dotyczące trudnych warunków atmosferycznych. Marznące opady sprawiają, że nawierzchnie zmieniają się w lodowisko. Alert obowiązuje do godziny 13:00.
Synoptycy z IMGW nie mają dobrych wieści dla osób podróżujących w pierwszej połowie dnia. Nad Polską występują zjawiska sprzyjające powstawaniu gołoledzi. Zgodnie z najnowszym komunikatem meteorologicznym, lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu oraz mżawki. To najgorsza kombinacja dla kierowców, ponieważ woda zamarza natychmiast po zetknięciu z wychłodzonym podłożem, tworząc niewidoczną i niezwykle śliską warstwę.
Instytut zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny problem. W wielu miejscach wciąż zalega warstwa lodu po nocnych przymrozkach i wcześniejszych opadach. Sytuacja dotyczy zarówno dróg krajowych, jak i osiedlowych uliczek oraz chodników. Mapa zagrożeń opublikowana przez IMGW wskazuje, że najtrudniejsza sytuacja panuje w pasie północnym oraz w centralnej Polsce (kolor pomarańczowy na mapie sugeruje wyższy stopień zagrożenia), a także we wschodniej części kraju.
Ostrzeżenie o śliskich drogach i chodnikach pozostaje w mocy do godziny 13:00. Służby apelują o zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do panujących, zimowych warunków.
Jak jeździć podczas gołoledzi? Poradnik przetrwania na lodzie
Czarny lód, czyli cienka, przezroczysta warstwa lodu pokrywająca asfalt, to jeden z najbardziej podstępnych wrogów kierowcy. Często wygląda jak zwykła, mokra nawierzchnia. Gdy wpadniemy w poślizg na takim podłożu, systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych autach mogą okazać się niewystarczające. Oto zasady, które zwiększą Twoje szanse na bezpieczny dojazd do celu.
1. Płynność to podstawa Na śliskiej nawierzchni każdy gwałtowny ruch kierownicą, nagłe dodanie gazu czy ostre hamowanie może zerwać przyczepność. Wszystkie manewry wykonuj z wyprzedzeniem i bardzo delikatnie. Pamiętaj, że droga hamowania na lodzie wydłuża się nawet 4-krotnie w porównaniu do suchego asfaltu.
2. Hamowanie silnikiem Jeśli widzisz czerwone światło lub korek w oddali, zdejmij nogę z gazu i redukuj biegi (jeśli masz manualną skrzynię). Hamowanie silnikiem jest bezpieczniejsze niż używanie hamulca nożnego, ponieważ rzadziej prowadzi do zablokowania kół. Jeśli musisz użyć hamulca, rób to z wyczuciem. W autach z ABS wciśnij pedał mocno i nie puszczaj, pozwalając systemowi działać (będzie czuć pulsowanie) – ale pamiętaj, że na czystym lodzie nawet ABS może nie pomóc.
3. Nie ufaj systemom 4×4 Napęd na 4 koła świetnie pomaga ruszyć z miejsca na śniegu czy lodzie, ale w żaden sposób nie pomaga w hamowaniu. Auto z napędem 4×4 waży zazwyczaj więcej, co sprawia, że jego droga hamowania może być nawet dłuższa niż lekkiego auta miejskiego. Nie daj się zwieść poczuciu fałszywego bezpieczeństwa podczas przyspieszania.
4. Bezpieczeństwo pieszego – chód pingwina Alert IMGW dotyczy także chodników. Upadek na lód to częsta przyczyna złamań nadgarstków, kości ogonowej czy urazów głowy. Aby bezpiecznie pokonać oblodzony odcinek:
-
Wyjmij ręce z kieszeni – potrzebujesz ich do łapania równowagi.
-
Pochyl się lekko do przodu.
-
Stawiaj małe kroki, stawiając całą stopę płasko na ziemi (tzw. chód pingwina). Przenoszenie ciężaru ciała na przednią nogę zwiększa stabilność.
5. Obowiązki właścicieli posesji Warto przypomnieć, że za odśnieżenie i usunięcie lodu z chodnika przylegającego bezpośrednio do ogrodzenia posesji odpowiada jej właściciel lub zarządca. Jeśli pieszy przewróci się na nieodśnieżonym chodniku i złamie nogę, ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela nieruchomości na drodze cywilnej. Warto więc zadbać o posypanie nawierzchni piaskiem lub solą nie tylko dla bezpieczeństwa przechodniów, ale i dla własnego spokoju prawnego.
