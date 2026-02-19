IMGW wydał alerty dla 9 województw. W nocy nawet -17°C
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla dziewięciu województw. W nocy z czwartku na piątek temperatura w części kraju może spaść do -17°C. Alerty obejmują północ, centrum oraz południowy wschód Polski i będą obowiązywać od godz. 22 do 8 rano.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla dziewięciu województw. W nocy temperatura lokalnie może spaść nawet do -17°C. Alerty obejmują północ, centrum oraz południowy wschód kraju.
IMGW ostrzega przed napływem bardzo zimnego powietrza. Najniższe temperatury prognozowane są w woj. lubelskim i podlaskim. Tam słupki rtęci mogą wskazać do -17°C.
W pozostałych regionach objętych ostrzeżeniami minimalna temperatura może spaść do -15°C. Alerty obowiązują od godz. 22 w czwartek do godz. 8 rano w piątek.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego.
Fakty i tło sprawy
Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Warunki pogodowe mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz straty materialne.
Silny mróz zwiększa ryzyko wychłodzenia organizmu, awarii instalacji wodnych oraz utrudnień w transporcie. W takich warunkach prowadzenie prac na zewnątrz staje się szczególnie wymagające. IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych oraz dostosowanie planów do warunków atmosferycznych.
Mieszkańcy objętych regionów powinni przygotować się na bardzo niskie temperatury w nocy i nad ranem. Dlatego warto:
- Sprawdzić stan ogrzewania w domu lub mieszkaniu.
- Zabezpieczyć instalacje wodne przed zamarznięciem.
- Ograniczyć przebywanie na zewnątrz w najchłodniejszych godzinach.
- Zachować ostrożność na drogach i chodnikach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, dzieci oraz osoby w kryzysie bezdomności. Silny mróz może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia. Alerty IMGW obowiązują przez całą noc. Instytut zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i aktualizację komunikatów w zależności od rozwoju warunków pogodowych.
