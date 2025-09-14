IMGW wydało alerty! Rzeki wylewają, możliwe podtopienia – zagrożone południe Polski, Mazowsze i Warmia!
Hydrolodzy alarmują: w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, rzeki w wielu regionach Polski zaczynają niebezpiecznie przybierać. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia, ostrzegając przed gwałtownymi wezbraniami, podtopieniami, a nawet możliwym przekroczeniem stanów alarmowych!
Uwaga: Żółte i pomarańczowe alerty hydrologiczne!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w niedzielę, 14 września 2025 r., wydał pilne ostrzeżenia hydrologiczne w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami. Najbardziej zagrożone są:
-
Dolny Śląsk (Odra, Nysa Kłodzka),
-
Opolszczyzna,
-
Śląsk,
-
Wielkopolska (zlewnie Baryczy i Widawy),
-
Świętokrzyskie (zlewnie Bobrzy, Lubrzanki, Czarnej Nidy),
-
Mazowsze (zlewnie Wkry),
-
Warmia i Mazury (zlewnie Górnej i Dolnej Łyny).
Dla większości tych regionów obowiązują alerty pierwszego stopnia (kolor żółty), ale na Mazowszu i Warmii sytuacja jest jeszcze poważniejsza – tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia (kolor pomarańczowy).
Rzeki gwałtownie przybierają – możliwe podtopienia
Według komunikatu IMGW:
„W zlewniach objętych ostrzeżeniem stany wody mogą podnosić się w szybkim tempie, miejscami do strefy stanów wysokich. W przypadku intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych”.
Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na aż 70%.
Co to oznacza dla mieszkańców?
❗ Mieszkańcy zagrożonych obszarów powinni zachować szczególną ostrożność:
-
nie parkować pojazdów w pobliżu rzek i potoków,
-
zabezpieczyć piwnice i niższe kondygnacje,
-
śledzić lokalne komunikaty służb ratowniczych i hydrologicznych.
W wielu miejscach straż pożarna już rozpoczęła monitorowanie poziomów rzek i rowów melioracyjnych. Możliwe są interwencje w przypadku lokalnych podtopień.
Jednocześnie: IMGW ostrzega przed suszą!
Paradoksalnie, mimo silnych opadów, IMGW nie wycofuje alertów dotyczących suszy hydrologicznej. W wielu regionach poziom wód gruntowych pozostaje dramatycznie niski – dlatego sytuacja może być lokalnie skrajnie różna.
Co dalej?
W najbliższych godzinach prognozy przewidują kolejne burze z ulewami, szczególnie w pasie południowym. Mieszkańcy powinni regularnie sprawdzać komunikaty IMGW oraz RCB.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.