IMGW wydało alerty! Rzeki wylewają, możliwe podtopienia – zagrożone południe Polski, Mazowsze i Warmia!

14 września 2025 15:11 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Hydrolodzy alarmują: w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, rzeki w wielu regionach Polski zaczynają niebezpiecznie przybierać. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia, ostrzegając przed gwałtownymi wezbraniami, podtopieniami, a nawet możliwym przekroczeniem stanów alarmowych!

Fot. Warszawa w Pigułce

Uwaga: Żółte i pomarańczowe alerty hydrologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w niedzielę, 14 września 2025 r., wydał pilne ostrzeżenia hydrologiczne w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami. Najbardziej zagrożone są:

  • Dolny Śląsk (Odra, Nysa Kłodzka),

  • Opolszczyzna,

  • Śląsk,

  • Wielkopolska (zlewnie Baryczy i Widawy),

  • Świętokrzyskie (zlewnie Bobrzy, Lubrzanki, Czarnej Nidy),

  • Mazowsze (zlewnie Wkry),

  • Warmia i Mazury (zlewnie Górnej i Dolnej Łyny).

Dla większości tych regionów obowiązują alerty pierwszego stopnia (kolor żółty), ale na Mazowszu i Warmii sytuacja jest jeszcze poważniejsza – tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia (kolor pomarańczowy).

Rzeki gwałtownie przybierają – możliwe podtopienia

Według komunikatu IMGW:

„W zlewniach objętych ostrzeżeniem stany wody mogą podnosić się w szybkim tempie, miejscami do strefy stanów wysokich. W przypadku intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych”.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na aż 70%.

Co to oznacza dla mieszkańców?

❗ Mieszkańcy zagrożonych obszarów powinni zachować szczególną ostrożność:

  • nie parkować pojazdów w pobliżu rzek i potoków,

  • zabezpieczyć piwnice i niższe kondygnacje,

  • śledzić lokalne komunikaty służb ratowniczych i hydrologicznych.

W wielu miejscach straż pożarna już rozpoczęła monitorowanie poziomów rzek i rowów melioracyjnych. Możliwe są interwencje w przypadku lokalnych podtopień.

Jednocześnie: IMGW ostrzega przed suszą!

Paradoksalnie, mimo silnych opadów, IMGW nie wycofuje alertów dotyczących suszy hydrologicznej. W wielu regionach poziom wód gruntowych pozostaje dramatycznie niski – dlatego sytuacja może być lokalnie skrajnie różna.

Co dalej?

W najbliższych godzinach prognozy przewidują kolejne burze z ulewami, szczególnie w pasie południowym. Mieszkańcy powinni regularnie sprawdzać komunikaty IMGW oraz RCB.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl