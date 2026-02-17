Incydent na kolei w Puławach. Minister: celem było wykolejenie pociągu

17 lutego 2026 12:53

25-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany na stacji kolejowej w Puławach po ingerencji w skład towarowy relacji Szczecin–Dorohusk. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, zablokowanie hamulców w trzech wagonach mogło doprowadzić do wykolejenia pociągu przewożącego materiały paliwowe. Sprawę badają służby.

Incydent na kolei w Puławach. Zatrzymano 25-latka po ingerencji w pociąg towarowy

Na stacji kolejowej w Puławach doszło do poważnego incydentu z udziałem pociągu towarowego relacji Szczecin–Dorohusk. Policja zatrzymała 25-letniego obywatela Mołdawii, który miał uruchomić hamulec ręczny w kilku wagonach składu. Sprawę komentował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Co się zmienia?

Zatrzymanie mężczyzny zapobiegło potencjalnie groźnym skutkom na torach. Jak przekazał minister, zablokowanie hamulców w trzech wagonach mogło doprowadzić do wykolejenia pociągu. Skład przewoził materiały paliwowe w kierunku granicy z Ukrainą.

Po zatrzymaniu mężczyzny pociąg został sprawdzony. Policja poinformowała, że nie znaleziono materiałów niebezpiecznych poza przewożonym ładunkiem. Służby prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.

Minister wskazał, że według wstępnej oceny działanie było celowe. Zaznaczył jednocześnie, że odpowiedź na pytanie o motywy oraz ewentualne inspiracje przyniosą kolejne godziny i ustalenia śledczych.

Fakty i tło sprawy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek podczas działań policjantów pełniących służbę w ramach operacji TOR. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który przebywał przy wagonach i – jak podano – uruchomił hamulec ręczny w jednym z nich. W chwili zatrzymania miał chować się między wagonami.

Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie poinformował, że skład został dokładnie sprawdzony. W wagonach znajdowały się cysterny z ropą.

Zatrzymany 25-latek posiadał przy sobie dokumenty w języku rosyjskim. W torbie, którą miał ze sobą, znaleziono m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM oraz powerbank. Czynności śledcze z jego udziałem mają być prowadzone przez prokuraturę.

Minister spraw wewnętrznych odniósł się także szerzej do zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Wskazał na konieczność czujności wobec działań o charakterze sabotażowym oraz dezinformacyjnym.

Co to oznacza dla pasażerów i bezpieczeństwa kolei?

Na tym etapie nie ma informacji o utrudnieniach w ruchu pociągów pasażerskich w związku z tym zdarzeniem. Incydent dotyczył składu towarowego.

Sprawa pokazuje jednak, że infrastruktura kolejowa pozostaje pod stałym nadzorem służb. Operacja TOR obejmuje m.in. wzmożone patrole i działania prewencyjne na terenach kolejowych.

Ewentualna kwalifikacja prawna czynu będzie zależeć od ustaleń śledztwa. W przypadku działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego przepisy przewidują surowe sankcje karne.

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:

– art. 173 § 1 Kodeksu karnego – sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
– art. 174 Kodeksu karnego – sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym,
– art. 254a Kodeksu karnego – zakłócanie pracy infrastruktury krytycznej,

Źródła: wpiadomości.wp.pl

