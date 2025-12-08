Incydent na torach pod lupą śledczych. Dwóch mężczyzn w rękach służb
Dwóch obywateli Brazylii zostało zatrzymanych po tym, jak ich zachowanie w pobliżu torów kolejowych wzbudziło podejrzenia służb. Prokuratura potwierdza, że podczas siłowego wejścia do ich mieszkania zabezpieczono urządzenia elektroniczne i inne przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
Dwóch Brazylijczyków zatrzymanych przy torach. Prokuratura ujawnia pierwsze szczegóły
Służby zatrzymały dwóch obywateli Brazylii w związku z podejrzanym zachowaniem w pobliżu infrastruktury kolejowej. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, która potwierdziła, że przeszukanie mieszkania zajmowanego przez mężczyzn ujawniło szereg przedmiotów mogących mieć znaczenie dla śledztwa.
Dlaczego służby zainteresowały się dwoma mężczyznami?
Według wstępnych ustaleń Brazylijczycy mieli przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych i wykonywać czynności, które wzbudziły niepokój funkcjonariuszy. Służby zdecydowały się na interwencję, a następnie na siłowe wejście do mieszkania, w którym obaj mężczyźni przebywali.
Rzeczniczka prokuratury, Marta Pętkowska, poinformowała, że w mieszkaniu zabezpieczono różne przedmioty, w tym urządzenia elektroniczne. Ich charakter nie został jeszcze ujawniony, ale — jak podkreślają śledczy — mogą mieć znaczenie dla ustalenia motywów i zakresu działań zatrzymanych.
Śledztwo ma ustalić, czy doszło do próby sabotażu
Zatrzymanie Brazylijczyków następuje w czasie, gdy polskie służby od wielu miesięcy reagują na incydenty na kolei, traktując każde takie zgłoszenie z najwyższą ostrożnością. Prokuratura nie przesądza na tym etapie, czy mężczyźni planowali ingerencję w infrastrukturę, ale potwierdza, że badane są wszystkie możliwe scenariusze.
Mężczyźni zostali przewiezieni na przesłuchanie, a śledczy analizują zabezpieczone materiały. Prokuratura zapowiada, że kolejne informacje zostaną przedstawione po wykonaniu pierwszych czynności procesowych oraz po analizie nośników elektronicznych.
Sytuacja na kolei pozostaje priorytetem dla służb
Ostatnie miesiące przyniosły liczne przypadki sabotażu torowisk i infrastruktury. Każdy incydent jest traktowany jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Zatrzymanie dwóch cudzoziemców w pobliżu torów ponownie podkreśla, jak wrażliwa stała się ta część systemu transportowego.
