Incydent w składzie ropy 40 km od granicy! Myśliwce NATO w akcji. Maszyny prawdopodobnie wystrzelone przez Ukrainę.

7 maja 2026 11:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Minister obrony Łotwy przekazał informacje dotyczące incydentu z udziałem dronów we wschodniej części kraju. Według wstępnych ustaleń maszyny były skierowane przeciwko celom na terytorium Rosji.

Zgodnie z informacjami PAP, minister obrony Łotwy Andris Spruds poinformował, że drony, które w czwartek rano naruszyły przestrzeń powietrzną, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę. Celem ataku miały być obiekty znajdujące się w Rosji.

Incydent w Rzeżycy i skutki na miejscu

Wydarzenia miały miejsce we wschodniej części kraju, w pobliżu granicy państwowej. Skutki incydentu obejmują:

  • Uszkodzenia infrastruktury: Jeden z dwóch dronów rozbił się na terenie składu ropy naftowej w Rzeżycy, 40 km od granicy z Rosją. Uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki.
  • Działania wojskowe: W reakcji na naruszenie przestrzeni powietrznej poderwano myśliwce wielonarodowej misji NATO Baltic Air Policing.
  • Komunikat armii: Łotewskie siły zbrojne poinformowały później, że zagrożenie z powietrza minęło.

Reakcja władz i środki bezpieczeństwa

Premier Łotwy Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe w celu omówienia sytuacji. Wprowadzono nadzwyczajne środki w lokalnych społecznościach:

  • W miastach Rzeżyca i Lucyna odwołano zajęcia w szkołach oraz przedszkolach.
  • W miejscowości Balvi zdecydowano o przejściu na tryb lekcji zdalnych.

Stanowisko polityczne Łotwy

Minister Spruds odniósł się do kontekstu działań wojennych, stwierdzając, że Ukraina posiada pełne prawo do obrony oraz przeprowadzania uderzeń na cele militarne na terytorium Rosji. Szef resortu obrony podkreślił jednocześnie, że priorytetem dla krajów bałtyckich pozostaje dalszy rozwój i wzmacnianie systemów obrony powietrznej w regionie.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej incydentu na Łotwie (07.05.2026).

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

